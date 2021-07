Snažíte se o bio likvidaci mravenců a nejde to? Zkuste kukuřičný škrob!

Fronta do vašeho obydlí se line pomalu už od silnice a vy nevíte co s ní. Mravenci jsou užiteční, to ano, ale doma jsou nám trochu na obtíž a mraveniště jim doma v rohu udělat logicky nechcete. Jak se jich zbavit? Jde to vůbec?

Zdroje:

blessmyweeds.com, www.dumazahrada.cz, abecedazahrady.dama.cz

Dokonalé společenství

Mravenci žijí ve společenství, které je naprosto dokonalé. Jsou jednou z nejúspěšnějších skupin v živočišné říši. Mravenci za sebou zanechávají pachovou stopu, proto vždy trefí tam, kam mají. Někdy je to holt do vaší cukřenky nebo spíže.

Mravenčí invazi nebo rojení doma skutečně nechceme Zdroj: Cyrsiam / Shutterstock

Ze života mravenců:

Dokážou udržet v mraveništi 20°C, i když je venku na nule.

Dospělí jedinci neumí žvýkat tuhou stravu.

Unesou dvacetinásobek své váhy.

Každá kolonie má svůj jedinečný zápach, proto vetřelce poznají velmi hbitě.

Regulují teplotu pomocí větracích šachet, v létě je otevírají, v zimě zavírají.

Královna se dožívá až 20 let.

My chováme králíky, mravenci mšice! Starají se o ně, dokonce si je i přestěhují, pokud se kolonie přemisťuje.

Mají dva žaludky, jeden na trávení a druhý slouží pro přenos potravy, aby dal ochutnat ostatním, co našel.

Vstup do mraveniště stráží vojáci. Vytváří zátku svými hlavami. Když se vrací mravenec z výpravy, dotkne se vojákovi hlavy, ten zjistí, že je „jejich“ a pustí ho domů.

Kontaminují jídlo a přenášejí bakterie.

Mravenec z rodu Atta stěhuje část listu. Zdroj: Ryan M. Bolton / Shutterstock

Jak na ně... Smrtící beton

Když zjistíte výskyt mravenců, musíte najít příchozí cestu. Jakmile jí vypátráte, vezměte kukuřičný škrob a posypte jím celou dálnici. Nechte působit 24 hodin, aby si mravenci škrob roznesli až k nim domů. Poté mravence postříkejte vodou, škrob s vodou bude reagovat a vytvoří směs podobnou betonu. Jakmile uschne, mravenci nemají šanci utéct. Upřímně se mi tato metoda moc nelíbí, raději bych zkusila nějakou šetrnější, která by mohla mravence vyhnat bez oběti na životech. Kdyby i tato metoda nedopadla, tak bych je usmrtila, ale dopřála bych jim rychlý konec.

Humánnější techniky

Máte stejný názor jako já? Napíši pár tipů jak na ně „šetrně“. Pepř, sůl, pálivá paprika... to jsou příklady přísad, které běžně používáme v kuchyni, ale mravenci je nesnáší. Zkuste je nasypat do cestiček, podél dveří a oken. Hřebíček – ten bytostně nenávidí. Rozmístěte si ho po domě a měl by být klid. Dále budou prchat před jedlou sodou (pokud smícháte sodu s cukrem, mravenec směs pozře a uhyne), jalovcem, práškem do pečiva, mátou (ale potřeba esenciální olej, nejen listy), bazalkou, majoránkou nebo nastrouhanou křídou, dětský pudrem.

Vyplatí se občas vytřít podlahu octovou vodou, to by k vám neměli mravenci vůbec zavítat, protože jejich dokonalému čichu ocet moc nelahodí.

Tak to jsou pro dnešek všechny babské rady. Třeba vám nějaká pomůže.