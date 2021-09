Jak zlikvidovat na zahradě staré pařezy: Řešení je několik, stačí vybrat vhodné

Pařezy na zahradě často nejsou žádoucí. Pokud pro pařez nenajdete vhodné využití například v podobě dekorace, kterou osázíte květinami, zbavte se ho jednou provždy. Jak na likvidaci pařezů?

Pařez je zbylá část kmene, která zůstává po pokácení stromu zakořeněna v zemi. Ještě před nedávnem se odstraňoval pouze ručně, což bylo fyzicky značně náročné. Naštěstí existují jiné alternativní metody, díky nimž pařezy lehce zlikvidujete.

Kácení stromů

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze „v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich pokácení je vůči nim samým nejšetrnější." Mimo vegetační dobu se mohou odstranit pouze ty stromy, které ohrožují majetek, lidské životy a zdraví. Omezení platí také na velikost stromu. Pokud má jedinec v obvodu více než 80 cm, může se pokácet jen za základě povolení orgánu ochrany přírody.

Likvidace pařezů

Zlikvidovat pařez můžete buď biologicky, mechanicky nebo chemicky. Mechanická metoda je nejrychlejší, u biologické a chemické se musíte obrnit trpělivostí.

Likvidace pařezů ručně je fyzicky náročné. Zdroj: Profimedia.cz

Mechanická likvidace

Pařez můžete nechat vytáhnout bagrem, traktorem nebo zlikvidovat profesionální frézou. Nevýhodou těchto metod často bývá, že vám mechanizace často rozryje trávník nebo vám přejede váš láskyplně opečovávaný záhon. Pokud si chcete udržet krásnou zahradu, ale zbylou část kmene toužíte odstranit co nejrychleji, nezbývá vám nic jiného, než vzít do ruky krumpáč.

Biologická likvidace

Pařez můžete zničit pomocí hub nebo ohněm. Likvidace houbami je ekologická. Zahradu tak nezatížíte žádnými chemikáliemi. Stačí, když do pařezu vyvrtáte díry a dřevo naočkujete dřevokaznými houbami, jako jsou hlíva ústřičná nebo václavka obecná. Na tu si však dejte pozor, jelikož často napadá i živé stromy. Pařez také můžete vypálit. Tato metoda se však nedoporučuje, pokud se pahýl nachází v blízkosti jiných stromů, suché trávy nebo obydlí.

Václavka obecná (Armillaria mellea) patří mezi dřevokazné houby. Zdroj: Alekcey / Shutterstock.com

Chemická likvidace

Tato metoda sice vyžaduje určitý čas, rozhodně se u ní však nezapotíte. Chemická likvidace je založena na působení chemikálie pouze na pařez. Ten už v sobě ale nesmí mít mízu. Proto přípravek aplikujte půl rok až rok po pokácení, anebo na podzim, kdy ji strom stahuje do kořenů. Většina prostředků obsahuje dusičnan draselný v práškové formě. Ten urychluje hnilobný proces. A jak na aplikaci? Do pařezu vyvrtejte 20 cm hluboký otvor o průměru cca 2 cm. Stejnou díru vytvořte šikmo ze strany, aby se propojila s první. Pokud má pařez v obvodu nad 30 cm, udělejte do něj více otvorů. Poté do děr nasypejte daný přípravek a zalijte ho teplou vodou. Tu je třeba doplňovat po celou dobu tlení. Pařez zakryjte igelitem, aby nezmokl. Po 4 až 6 týdnech se rozloží a na jeho odstranění již není třeba žádné velké fyzické síly.

Zdroj: www.ceskestavby.cz, www.zahrada.bydleniprokazdeho.cz