Nejlepší likvidátor mechu a plevele v chodníku: Mírně páchne, ale funguje skvěle

Rozčiluje vás plevel a mech ve spárách chodníku a nemáte čas ho neustále ručně vydloubávat? Pak stačí použít jednoduchý trik, který začne působit do hodiny a za chvíli váš problém vyřeší. Přírodní kyselina mech zlikviduje a chodník bude zářit jako nový.

Plevel a mech v chodníku buď vydloubáváme manuálně nebo ho ničíme pomocí specializovaných chemických prostředků, které si opatříme. Ty se většinou jmenují herbicidy, ale nevyhovují všem. Především pak těm, co chtějí žít v souladu s přírodou. Tito zahrádkáři raději vsází na přírodní kyselinu, která nezůstane v půdě a mohou ji tak použít i v blízkosti dalších rostlin a plodin.

Pokud jste ještě neslyšeli o kyselině monokarboxylové, pak vězte, že je to pelargonát, tedy konkrétně jeho sůl a ester. Vypadá jako nažloutlý olej, nepříjemně zapáchá, ale je velmi účinný vůči plevelům a mechům. Často se tedy používá v boji s těmito záškodníky na zahradě.

Přírodní cesta účinnější než chemické prostředky

Nemusíte se tedy bát, že by tato kyselina byla méně účinná než chemické prostředky, které jste doteď používali. Bonusem je, že neškodí životnímu prostředí. Když se dostane do kontaktu se zelenou částí, naruší ji a ovlivní její růstové životní procesy. To znamená, že zapříčiní to, že listy a stonky začnou odumírat a jsou dehydrované či vysušené.

Mechů na zahradě se lze zbavit rychle a levně. Zdroj: thd_fon / Shutterstock

Nejčastěji se tato přírodní kyselina používá právě v boji proti mechům, plevelům a dalším rostlinným škůdcům na zahradě. Buďte si jisti, že si ji zamilujete, protože vám ušetří čas i námahu. Funguje totiž rychle, spolehlivě a její efekt dlouho vydrží. Dokonce díky ní můžete likvidovat nejen mech na chodníku, ale i na dlažbě. Po hodině uvidíte, jak se ztrácí a dlažba dostává úplně jiný obraz.

Prostředek působí pouze při kontaktu s mechem nebo plevelem

Myslete však na to, že tento prostředek působí pouze v případě, že je v kontaktu s mechem či plevelem. Pokud kyselina steče do půdy, brzy působit přestane. V zemi se neusazuje a neovlivňuje růst květin, rostlin a plodů, které se s ní dostanou do kontaktu. Je tedy možné ji používat i na ekologických zahradách.

Prostředek působí pouze při kontaktu s mechem nebo plevelem Zdroj: shutterstock.com

Vzhledem k tomu, že tento problém řeší majitelé domů každoročně, nepochybujeme, že budou z přírodního postřiku nadšeni. Myslete na to, že je důležité dbát na koncentraci, tudíž si klidně zakupte profesionální přípravek na této bázi, abyste dosáhli kýženého výsledku. Vyhnete se tak zklamání a chybám, jež by mohly díky neodborné přípravě nastat.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.ceskestavby.cz, www.adbz.cz