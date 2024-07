Málokdo vám dokáže tak zdevastovat úrodu jako slimáci španělští. Jak se tomuto „komandu“ plžů můžete bránit přírodním způsobem?

Slimáci, stejně jako jiní škůdci, jsou čím dál drzejší! A „zbraně“, které fungovaly kdysi, už na současné plže neplatí.

„Jako by na všechno získali imunitu,“ rozčiluje se zahradník Petr z Plzně, kterému vloni komando slimáků zničilo celý záhon s křupavými saláty: „Dřív stačilo udělat kolem záhonu bariéru z vaječných skořápek nebo dřevěného uhlí a ty mrchy se držely zkrátka. A dnes? Klidně všechno přelezou a vyžerou.“

Nepřítel ze Španělska

Možná, že za tímto problémem je fakt, že klasického českého slimáka nahradil mnohem invazivnější druh – plzák španělský. A to je už jiný macek! Španělský plzák je delší, odolnější a má také o dost větší apetit než jeho český soukmenovec.

Navíc jde o hermafrodita, který je schopen vyprodukovat neuvěřitelných 220 potomků ročně. A tak si jen představte, co to může znamenat pro vaši zahradu! Zneškodnit Španěla není jen tak jednoduché, protože nemá v přírodě žádného přirozeného nepřítele.

Jeho tělo je tuhé a sliz tak hořký, že si na něm nepochutná ani ta nejhladovější slepice. Jak tedy tuhle škodnou dostat z vaší zahrady?

Pozor na rychlý návrat

Podle zahradníků má plzák nejraději křupavou zeleninu. Najdete ho nejčastěji na salátech, zelí nebo řepce. Zbavit se těchto slizkých tvorů není jen tak. Proto spousta pěstitelů zeleniny sází na ruční sběr.

Není to sice nic příjemného, ale každopádně jde o sázku na jistotu. Jak na to: Na plzáky si počkejte, až bude po dešti. Vlhká půda je vyláká ven z úkrytů a pak je stačí nasbírat do kbelíku a deportovat mimo váš revír.

Ale pozor! V případě plzáků si zvolte trochu vzdálenější místo „výsypu“. Plzáci z Pyrenejského poloostrova jsou totiž poměrně dobří turisté a dokážou poměrně rychle lézt. Za jedinou noc urazí vzdálenost dvacet metrů, což jsou tři metry za hodinu.

Tak pokud je nechcete mít s velkou pompou zpátky, raději si udělejte výlet do vzdálenějších koutů vaší ulice.

Postřik ze špajzky

Bojovat proti plzákům můžete i postřiky, které si vyrobíte doma. Velice účinný je například postřik z chilli. Jak ho připravíte: Rozemelte nadrobno 30 chilli papriček, nasypte je do zavařovačky a zalijte olejem. Směs nechte louhovat několik dní.

Poté ji nalijte do rozprašovače a nastříkejte na místa, kde se slimáci vykytují. Uvidíte, že nevítaní hosté brzy změní kurs! Podobně jako chilli působí i česnek!

Pivní lázeň

Slimáci milují pivo. Využijte toho a poličte na ně pivní past. Jak na to: Do misky o průměru 15 centimetrů nalijte trochu „zlatavého moku“ Jeho vůně přiláká všechny plzáky v okolí. A hned uvidíte, kolik žíznivců ho přijde ochutnat. Pro většinu z nich to bude poslední doušek, protože se v pivní lázni utopí.

Slimáci milují pivo.

Úklid a aroma

Účinným prostředkem proti slimákům je také úklid. „Slimáci milují vlhko a stín, proto se snažte, aby takových míst bylo na vaší zahradě co nejméně,“ doporučuje jeden ze zahradníků ze sousedního Německa. Podle něj je vhodné udržovat trávník, aby nebyl příliš vzrostlý a neulpívala v něm voda…

Stejně tak byste měli udělat pořádek kolem keřů, kde se slimáci a plzáci nejvíce shlukují. Zázemí škůdcům poskytuje i plevel v záhonech, proto se ho vždycky včas zbavte. „Říká se, že pořádek dělá přátele.

V případě slimáků však vyhání nepřátele,“ dělá si legraci zahradník a doporučuje kolem záhonů se zeleninou vysadit aromatické byliny, jako je třeba libeček, měsíček zahradní nebo lichořeřišnice či levandule. Škůdce prý tento „aromatický koktejl“ vyloženě odpuzuje. Tak to zkuste!

