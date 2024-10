Co udělat letos, abyste příští sezonu nebojovali se slimáky vylíhnutými ve vašich vlastních záhonech? Nedejte jim šanci množit se právě u vás množit a zlikvidujete je v předstihu.

Brojte do boje proti slimákům už na podzim

Trápíte se se slimáky? Eliminujte ty, kteří se množí u vás na zahradě, touhle jednoduchou technikou. Slimáčí populaci tím výrazně zredukujete, a to pro příští sezonu. O co asi půjde?

Co na slimáky funguje a co ne vám představí také Ing. Markéta Macháčová v tomto příspěvku z YouTube kanálu Buildex Magazín. Příspěvek je poměrně dlouhý, ale rozhodně jej stojí za to shlédnout celý.

Zdroj: Youtube

Jak zlikvidovat příští generaci slimáků?

Slimáci jsou samozřejmě všudypřítomní a likvidace jen na vašem pozemku vás jistě neochrání před všemi slimáky tohoto světa. Nicméně eliminujete ty, kteří by by si na vašich sazeničkách pochutnávali jako první. Zabráníte přemnožení a minimalizujete výskyt přímo ve vašich záhonech.

Na podzim se můžete o likvidaci slimáků postarat ještě jinak, než vám pověděla Ing. Markéta Macháčová, která skutečně pojala toto téma velmi zodpovědně a zmínila všechny možné i nemožné způsoby ochrany záhonů od slimáků.

Likvidaci populace budoucí, tedy zatím nevylíhlých vajíček přímo ve vašich záhonech, můžete snadno provést zrytím, ale to není vše. Přerytím záhonu a použitím dusíkatého vápna zabijete hned dvě mouchy jednou ranou, jelikož záhon patrně stejně plánujete rýt a zároveň hnojit. Vápno totiž také zlepšuje strukturu půdy a podporuje růst. Zároveň ale likviduje vajíčka slimáků i plzáků, a tak minimalizujete jejich výskyt, respektive líhnutí přímo ve vašem záhonku.

Výskyt slimáků může omezit i samotné rytí, a to především pokud je převrácená hlína vystavena silným mrazům, ve kterých vajíčka zaniknou.

close info Heiko Barth / Shutterstock zoom_in Mezi oblíbené prostředky k hubení slimáků patří i modré granule.

Na podzim máte čas připravit se

I když je to metoda funkční, od rytí někteří pěstitelé upouštějí a učí se pěstovat a hospodařit pomoci metody bez rytí a tudíž i převracení půdy. Pokud je tomu tak i u vás, nemusíte být smutní. Pokud záhony neryjete vůbec, nevznikají u vás ani hroudy půdy, které jsou právě ideální pro množení slimáků či dalších škůdců.

Jak už bylo řečeno ve videopříspěvku, slimáci se budou stahovat tam, kde je potrava, nejen z vaší zahrady, ale i ze širokého okolí. Různých technik a metod ochrany zeleně je celá řada a k úspěšnému boji je nutné zvolit minimálně kombinaci několika způsobů, kterými zeleň ochráníte.

Důležité je proto nepolevovat ani během podzimu. Právě nyní po sklizni můžete promyslet, jakým způsobem bude vhodné ochránit záhony v příští sezoně. Je dobrý čas pro založení vyvýšených záhonů, přípravy ukotvení sítí a podobně.

Zdroje: zahradkarskaporadna.cz, dumazahrada.cz