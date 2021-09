Nastal čas postarat se o lilie: Jak je namnožit, přesadit a neudělat zlou chybu

Lilie patří mezi okrasné stálice letní zahrady. Ne nadarmo se jim přezdívá „vévodkyně parků". Jejich typické květy září v různých barvách a oživí každý kout. Jak se o ně postarat na podzim?

Lilie jsou nenáročné cibuloviny, které můžete vysazovat do trvalkových záhonů, jako solitéry nebo mezi nízké keře. Říká se, že tyto rostliny by měly mít „hlavu nad slunci“ a „nohy ve stínu“. Skvěle se doplňují s azalkami, rododendrony, pivoňkami nebo s jasmínem. Nedaří se jim poblíž velkých stromů, které je zastiňují a odebírají jim živiny a vláhu. Nevyžadují celodenní sluneční svit, ale ve stínu neporostou.

Vhodná půda pro lilie

Přesazujete-li lilie, pamatujte, že květiny vyžadují hlinitopísčitou neutrální až mírně kyselou půdu. Ideální je výsadba do mírného svahu či na vyvýšený záhon. Těžkou zeminu nakombinujte s pískem, perlitem, listovkou nebo drcenou borkou, aby se lépe odváděla vlhkost. Vhodná je také směs zahradní zeminy, kompostu, rašeliny a písku v poměru 1:1:2:2. Lilie totiž nesnáší přemokřenou půdu. Před výsadbou hlínu zkypřete, zbavte plevelů a obohaťte o kompost.

Přesazujete-li lilie, pamatujte, že květiny vyžadují hlinitopísčitou neutrální až mírně kyselou půdu. Zdroj: sergunec08/Shutterstock.com

Jak lilie namnožit

Lilie vydrží na jednom místě 3 roky. Během této doby se v zemi objeví místa s novými dceřinými cibulkami. Květiny proto vykopejte a cibule vysaďte na nové místo. Pokud by rostliny vyrašily, začaly by se utlačovat, stínit si a mohly by uhynout. Lilie vysazujte od poloviny září do začátku října, po odkvětu.

Jak lilie přesazovat

Cibule vykopejte za suchého počasí v době, kdy není půda přemokřená. Poté je očistěte a na 30 minut ponořte do 0,1% roztoku manganistanu draselného. Poté je nechte na vzduchu do druhého dne. Cibule vysazujte do předem připravené půdy do hloubky, která odpovídá trojnásobku jejich délky. Ochráníte je tak před zmrznutím. Důlek zasypejte trochou říčního písku a cibuli zasaďte špičkou vzhůru. Písek pomáhá odvádět přebytečnou vodu. Nízké lilie sázejte 15-20 cm od sebe, středně velké 20-25 cm, velkokvěté 25-30 cm. Jednotlivé druhy můžete pěstovat po skupinkách po pěti až deseti kusech.

Množení lilií listovými cibulkami

Některé druhy můžete namnožit také drobnými cibulkami rostoucí v paždí listu. Právě koncem léta se začínají samy uvolňovat. Oddělte je od rostliny a ponořte je na 20 minut do 0,1% roztoku manganistanu draselného. Nechte je vyschnout na novinovém papíru. Na druhý den je zasaďte do řádků vzdálených 15-20 cm a do hloubky 2-3 cm. Jednotlivé cibulky by měly být od sebe vzdáleny 5-6 cm. Za cca 1-2 roky můžete květiny přesadit na trvalé stanoviště. Nezapomeňte záhon na zimu zakrýt vrstvou listů nebo rašeliny.

Lilie vyniknou v menších i větších skupinách. Zdroj: Shutterstock.com / Ungkana.F

Péče o lilie

Lilie jsou sice mrazuvzdorné, pro jistotu však cibule zakryjte peřinou z vyzrálého kompostu. Na jaře pak dopřejte květinám zálivku minerálním hnojivem nebo kopřivový výluh pro nastartování růstu. Rostlinám také svědčí mulčování vyzrálým kompostem a listím.

