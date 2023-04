Nenechte lišejník ničit vaše ovocné stromy! Použijte levný domácí likvidátor

Pokud se vám tvoří na stromech lišejník, je nutná jeho likvidace. A to co nejdříve, než se rozšíří. Velice snadno by vám mohl zničit očekávané výnosy.

Lišejník je živý organismus, který je tvořený dvěma naprosto odlišnými složkami. Je z hub a řas. Jedná se o poměrně nebezpečného parazita, který se umí docela rychle rozšiřovat. Protože lišejníky odčerpávají stromům potřebné živiny ke zdárnému vývoji a také úrodě, je nutné se jich zbavit, a to nejlépe ihned. Proto je také velice důležitá pravidelná preventivní kontrola. A jak se můžete lišejníku na stromech zbavit? Proč je důležité odstranit nežádoucí lišejníky a jak je zlikvidovat, se dozvíte v tomto videu: Ač krásní, tak nepřátelé Přestože jsou lišejníky na pohled velmi atraktivní až exotické, jsou stromům tichým nepřítelem. Díky geniální symbióze řas a hub tento organismus dokonale prorůstá kmeny i větvemi mnoha ovocných stromů. Jakmile se však začnou rozmnožovat, nastává pro stromy doslova katastrofa. Přichází o potřebné výživné látky, který mu parazit bezohledně odebírá. A bohužel také lišejníky přispívají k výskytu mnoha škůdců. Mechy a lišejníky se převážně vyskytují na starších vzrostlejších stromech. Zdroj: profimedia.cz Kde hrozí riziko nejvíce Ve větším procentu se lišejníky rády usazují na starších stromech v místech, kam nedopadají často sluneční paprsky. Rizikem je zde zvýšená vlhkost, kterou lišejníky doslova milují. Prevence na prvním místě Pokud chcete ovocné stromy více ochránit a podmínky vaší zahrady to umožňují, pěstujte je co nejdále od jehličnatých stromů. Ty jsou jedním z nejčastějších hostitelů lišejníků. Zcela jistě nezanedbávejte v sezóně pravidelný prořez stromů a prosvětlujte je. Lišejníky odstraňte kartáčem Pokud se lišejník na stromě objevuje jen v malé míře, můžete se ho zbavit oškrábáním pomocí drátěného kartáče. Dříve než s touto činností začnete, rozprostřete si kolem stromu plachtu, aby se výskyt lišejníku ve vaší zahradě omezil na minimum. Zbytky lišejníku nikdy nedávejte do kompostu, spalte je. Využijte směsi popela a vápna Pokud chcete k zahubení lišejníků použít ekologicky šetrné řešení, využijte dřevěný popel a vápno. Smíchejte 8 dílů vody, 1 díl popela, 1 díl žíravého vápna a každý den směs pečlivě promíchávejte. Před použitím ji nechte ustát a čirou tekutinou potřete napadená místech na stromech. Strom s lišejníky Zdroj: Shutterstock Vyrobte si dokonalého likvidátor lišejníků Budete potřebovat zelenou skalici neboli heptahydrát síranu železnatého, práškové vápno a bílou barvu na latexové nebo vodní bázi. Nalijte do nádoby ½ l vody, rozmíchejte v ní 1 polévkovou lžíci zelené skalice a přisypte 5 lžic vápna. Veškeré ingredience řádně promíchejte a směs přilijte do ½ l barvy. Vhodnější je ta na latexové bázi. Následně vzniklý roztok rozdělte na dvě poloviny a zřeďte je troškou vody tak, aby měly vhodnou konzistenci k nátěru. Prostředek opakovaně aplikujte pouze na zasažená místa lišejníky, dokud nezahynou.