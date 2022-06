Pokud se kroutí listy paprik, je to varovné znamení, jednejte ihned

Vypěstovat vlastní papriky v českých podmínkách je trošku umění. O to více zamrzí, když hezky rozvíjející se rostlinka začne jevit známky nespokojenosti a nervózně zkroutí listy. Copak se asi děje?

Zelenina má svůj vlastní komunikační kanál. A ten vede přes listy. Jakmile se změní jejich barva či tvar, je něco špatně. Zahradník ale není lékař, a tak musí intuitivně pátrat po příčině a zkoušet možné i nemožné. Jenže jak?

Ruličky jako varování

U mladých paprik je to víceméně jasné. Pokud mají listy „do ruličky“, obvykle je chyba v zálivce. Buď má různé pH nebo v ní není dost bóru. A to je v případě papriky, která je závislá na přísunu tohoto minerálu, celkem problém. Bór je důležitý, protože zajišťuje dobrý vývoj rostlinky. Zároveň funguje i jako „ochranka“ proti zákeřným houbám a hmyzu. Když se paprice minerálu nedostává, začne chřadnout, zmenší a zašmodrchají se jí listy. Později pak tyhle zelené střapečky odumřou a mladé rostlince zbudou jen oči pro pláč. Co s tím?

Žluté listy u paprik

Řešením bývá kyselina boritá, kterou seženete v květinářství. Jde o čirý prášek, který se rozpouští ve vodě a přidává se k zálivce před hnojením. V případě bóru platí staré známé pořekadlo: „Všeho s mírou.“ Pokud ho dáte málo – je to špatně. Pokud ho dáte hodně – je to špatně. Proto dodržujte doporučené dávkování, aby se vaší paprice ještě víc nepřitížilo. Mimochodem, víte jak poznáte, že sazenice naopak dostala větší množství bóru? Zežloutnou jí listy.

Pokud se paprikám kroutí listy, je nutné najít příčinu a zasáhnout. Zdroj: Shutterstock

To chce pořádný vápník

Proti kroucení listů také pomáhá vápníkové hnojivo, které dodá rostlince potřebné živiny. Mezi pěstiteli paprik je velmi oblíbené tekuté hnojivo Harmonie Vápník. Jde o bezchlórový koncentrát, který kromě vápníku obsahuje i dusík, hořčík a mikroelementy. Stříká se většinou na listy, protože kořenový systém mladých paprik nedokáže takovou dávku vápníku zpracovat. Podle výrobců má tento přípravek hned několik pozitivních vlastností: předchází chorobám a poškození plodů, papriky nemívají „hnědé konce“ a jsou barevnější. A to za vyzkoušení stojí.

A co když je to jinak…

Další příčinou „zmuchlaný listů“ paprik můžou být škůdci. Zejména mšice broskvoňová, která má zelenou barvu a na rostlině není vidět. Stejně nenápadná je i molice skleníková, která má podobu bílých mušek. Bohužel všechna tahle „drobotina“ má jedno společné – dokáže sazenici papriky spolehlivě zlikvidovat. Proto na nic nečekejte a použijte osvědčené chemické přípravky. Dobrý je například výrobek Karate nebo Pirimor. Na molice platí postřik zvaný Applaud. Odborníci doporučují zejména přípravky na bázi řepkového oleje a lecitinu, které jsou zdravotně nezávadné, takže po postřiku nemusíte dodržovat žádnou ochrannou lhůtu. Jejich princip je sice poněkud krutý (udusí škůdce tím, že jim zalepí dýchací otvory), ale za to velmi účinný. Zahradníci doporučují přípravek aplikovat důkladně – odspodu nahoru. Zejména spodní části listů jsou důležité, protože škůdci se tam často objevují.

Další příčinou „zmuchlaný listů" paprik můžou být škůdci. Zejména mšice broskvoňová, která má zelenou barvu a na rostlině není vidět. Zdroj: Profimedia Stejně nenápadná je i molice skleníková, která má podobu bílých mušek. Zdroj: Profimedia

