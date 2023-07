Listy paprik vadnou nebo žloutnou? Úroda je ve smrtelném ohrožení. Co s tím?

Také už se těšíte z rostoucích paprik? Kontrolujte pravidelně jejich listy. Pokud vadnou či žloutnou, měli byste včas zakročit.

Zdravá rostlina papriky má běžně listy v zeleném odstínu. Někdy se ale stává, že během jejího vývoje listy chřadnou, vadnou či žloutnou a později se na nich vytvářejí i hnědé skvrny. Častěji k tomu dochází u paprik pěstovaných ve skleníku. Zpravidla to bývá znamení, že něco není v pořádku. Proč to tak je a co s tím můžete dělat?

V čem tkví problém

Papriky jsou poměrně citlivé na vzdušnou vlhkost. Pokud je vysoká, rostliny často napadá bakterióza, která poškozuje právě listy. Na ochranu proti ní není bohužel povolený žádný chemický prostředek a jedinou prevencí je správná vzdušnost v prostoru, kde máte rajčata zasazená. Bohužel během dlouhodobých silných dešťů jsou papriky vystaveny tomuto riziku i venku.

Papriky jsou poměrně citlivé na vzdušnou vlhkost. Zdroj: Vitalii M / Shutterstock

Hlavní důvody vadnutí

Listy začínají na rostlině vadnout zpravidla zespodu a postupně by mohlo dojít k naprostému zaschnutí. Na svědomí to má některá z hub Fusarium Oxysporum, Verticillium albo-atrum, Verticillium dahlie nebo Sclerotinia sclerotiorum.

Protože není možné zjistit, která je opravdu původcem, dbejte především na prevenci. Nikdy byste neměli pěstovat po sobě na stejném pozemku plodovou zeleninu. Vždy pěstujte rezistentní odrůdy a také pravidelně dezinfikujte půdu. Na tuto chorobu nefunguje ani žádný fungicid.

Rostlinu zmlaďte

Pokud situaci zachytíte včas, je možné postižené listy otrhat a rostlinu tím zmladit. Zpravidla to pomůže jen částečně, protože situace se často vrací. Rostliny pak přestávají růst, netvoří se ani plody a listy opadávají.

Pokud situaci zachytíte včas, je možné postižené listy otrhat a rostlinu tím zmladit. Zdroj: Profimedia.cz

Papriky nesnášejí přemokření

K této situaci většinou dochází v období horkých a suchých dní, když jsou papriky nevhodně zalité. Nikdy je nezalévejte během tropického horkého dne, ale vždy ráno nebo večer. Během dne se totiž mokrá země zahřeje za hodinu i na 55 stupňů a více a dojde k popálení kořenového systému. Jako první deficit se pak objeví vadnoucí a opadavé listy. Papriky nikdy nezalévejte horkou vodou ze sluncem vyhřáté hadice. Pokud pěstujete papriky v nádobách, pozor na nadměrné přelévání.

Žloutnutí listů

Pokud paprikám listy žloutnou, zpravidla se jedná o nedostatek dusíku. Rostlina jej potřebuje ke zdravému růstu a zdárnému vývinu budoucích paprik. Použijte například kopřivy, které na záhoně necháte rozložit. Do půdy se tak dostane nejen velké množství dusíku, ale i draslík, fosfor, zinek a železo. Jsou to látky, které zvýší obranyschopnost rostliny. Stejně tak můžete využít kopřivovou jíchu, kterou můžete papriky zalévat jedenkrát do měsíce.

