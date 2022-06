Afrikány a lobelky – nejkrásnější kombinace do truhlíků. Jak je sesázet správně?

K létu prostě osázené truhlíky bohatě přetékající záplavou barevných květů patří. A záleží na vás, jakou kombinaci si zvolíte. Poslední roky je velice oblíbený výrazný mix, který tvoří lobelky a afrikány. Nechte se inspirovat a vysaďte si je také.

Všichni šlechtitelé květin se předhánějí, aby vypěstovali květiny, které nadchnou nejen tvarem, ale i pestrou paletou jasných a zářivých barev. Proto si v současné době můžete k výsadbě truhlíků vybírat opravdu z pestré nabídky. Samozřejmě existují oblíbené stálice našich zahrádek i okenních a balkónových truhlíků, po kterých s nostalgií každý rok opět sáhnete. Zkuste to letos i jinak.

Lobelka (Lobelia)

Polštářovité letničky je více než 300 druhů. Některé pocházejí z amerických tropů, jiné zas z jižní Afriky, kde rostou jako trvalky. Do Evropy se dostaly během 17. století. Lobelky jsou velice jemné a křehké rostlinky, které kvetou od jara do pozdního podzimu. Můžete si je pořídit i ve více barvách, a to v odstínech modré, fialové, červené a bílé. Některé druhy mívají v květech tzv. bílé oko. Květiny dorůstají do výšky od 10 do 30 cm a některé druhy rostou jako převislé.

Lobelky jsou velice jemné a křehké rostliny, které kvetou od jara do pozdního podzimu. Zdroj: shutterstock.com

Lobelkám to sluší s výraznými sousedy

Lobelka je naprosto ideální rostlinou do truhlíků a závěsných nádob. Nádherně odekoruje svou záplavou květů jakýkoliv prostor. Vynikne nejen na parapetech, ale rozzáří kdejaký květinový záhon i skalku, skvěle vypadá i v altánech a na verandách. Hodí se ke společné výsadbě především s afrikány, které jí zároveň velice svědčí. Chrání ji totiž před škůdci i mnoha chorobami a zároveň přitahují motýli. Úžasně působí i kombinace s verbenou, vitálkou nebo tařicovkou. Pusťte si fantazii na špacír a tvořte.

Aksamitník (Tagetes)

Rostlina je spíše známá pod názvem afrikán a tuto kvetoucí letničku si můžete užívat po celé léto. Svou pestrou oranžovo-žlutou barvou bude dominantou v každém místě vaší zahrady. Afrikány můžete pěstovat samostatně, ale krásně vynikají i ve společenství jiných okrasných rostlin, bylinek i zeleniny. A hlavně pro ně mají ochrannou funkci, jako u lobelek.

Jednoleté i trvalky

Afrikány pocházejí z prosluněných suchých svahů a údolí od Nového Mexika přes USA až po Argentinu. Jsou pro ně typické vstřícně zpeřené listy, které jsou tmavě nebo světle zelené a mají na sobě žláznaté tečkování. Pouze jediný druh afrikánů se vyskytuje i v severní Africe, a možná právě podle něho získala květina své pojmenování.

Květy afrikánů mnoha odstínů a tvarů

Typická barva květů afrikánů je sytě až oranžovožlutá. Ale za dobu šlechtění vzniklo mnoho dalších odrůd, takže je možné mít rostliny i s hnědočerveným nebo mahagonově hnědým květenstvím. Časté jsou i dvoubarevné kombinace jednotlivých okvětních lístků.

Afrikány můžete pěstovat samostatně, ale krásně vynikají i ve společenství jiných okrasných rostlin, bylinek i zeleniny. Zdroj: shutterstock.com

Není květ jako květ

Značné rozdíly najdete i v samotném uspořádání květů afrikánů. Některé vytvářejí houbovité bochánky složené z obrovského počtu drobných kalíškovitých lístečků, v jiných případech se jedná o jednoduché úbory s jazýčkovitými kvítky v podobě větrníku.

Zdroje: www.hobby.instory.cz, www.womanonly.cz, www.izahradkar.cz