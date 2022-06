Lobelky: Chytrý trik, jak docílit famózních květů až do podzimu

Lobelky patří mezi nejoblíbenější letničky. Není divu, mají překrásné drobné kvítky a vytvářejí bohaté kvetoucí trsy. Jsou ozdobou každého truhlíku či květináče. Jak se o ně starat, aby kvetly co nejdéle?

Něžně kvetoucí barevné polštáře lobelek vypadají úžasně i v závěsných květináčích, ale i v květinových záhonech. Vybírejte lobelkám slunná stanoviště, ale dobře vám poroste i pokvete také v polostínu. Ideálně pokud máte okna, balkon nebo terasu orientované na jih, jihovýchod, východ nebo jihozápad.

Pravidelně lobelky zalévejte, ale pozor na přemokření. A opatrně s hnojivem, pokud to přeženete, nedočkáte se příliš mnoha květů. Stačí hnojit jednou za 10 dnů, a to železitým hnojivem.

lobelka, květináč Zdroj: Profimedia

Drobná nebo vytrvalá lobelka

Lobelek existuje na tři sta odrůd, malými kvítky kvete Lobelka drobná s mnoha odrůdami a barvami, jako je modrá, růžová, bílá či světle fialová. Jak si však zajistit kvetení až do podzimu?

Vsaďte na Lobelku vytrvalou, které se od Lobelky drobné značně liší. Nemají tak širokou barevnou škálu, nejčastěji kvetou červeně a růžově a vyrostou do výšky zhruba mezi 60 až 150 cm. Na rozdíl od lobelek letniček vytvářejí hrozny a můžete je bez obav zasadit i do vlhčích záhonů nebo dokonce do dešťových záhonů či na okraje jezírek. Bude se jim tam dařit.

Lobelka vytrvalá kvete většinou červeně. Zdroj: Shutterstock

Až do podzimu

Lobelka vytrvalá kvete celé léto, její květy vás budou těšit i během září až do podzimu. Jakmile květy odkvetou, odstraňte je, aby lobelky nasadily na nové. Jen dejte pozor na prudký vítr, vybírejte záhony, které jsou spíše v závětří. V zimě rostliny překryjte chvojím, snesou mrazy pouze kolem -12 °C.

Lobelka je vděčná balkonová květinka. Zdroj: Profimedia

Zdroje: living.iprima.cz, hobby.instory.cz