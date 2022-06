Lobelky dokáže pěstovat i úplný začátečník: Záplava květů téměř bez práce

Kvítky lobelek jsou drobné a nenápadné, dokud se krásně nerozrostou v kaskády modrých květů. Víte, jak lobelky pěstovat? Nejsou náročné, přesto se s nimi některým pěstitelům nedaří. Poradíme, jak vypěstujete krásné lobelky na parapetech oken i v závěsných koších. Tam vyniknou nejlépe.

Lobelky se pěstují po celém světě

Lobelky jsou početným druhem, který čítá tři až čtyři sta druhů. Mají nejen různou barvu květů, ale i rozdílný vzrůst. Vybírejte nejen podle květů, které mohou být blankytně modré, fialkové, bílé, narůžovělé, ale také dvoubarevné, ale hlavě podle toho, zda jde o druhy převislé či vzpřímené. Vzpřímeně rostoucí keříková lobelka vám kaskádu přetékající přes okraj květináče totiž určitě neudělá.

Ve světě můžete najít velmi neobvyklé lobelky. Především v Americe a Africe jsou to druhy, které jsou i metr vysoké, mohou to být stromky a běžně i keře, mohou to být trvalky i letničky.

Lobelky jsou velmi oblíbené a vyloženě zdobné. Zdroj: Shutterstock.com / T.W. van Urk

Jak se pěstují lobelky?

Rostliny je možné vypěstovat ze semen, která se sejí v domácích podmínkách, a vysadit ven po zmrzlých. Koncem května už obvykle mrazíky nehrozí, což mladé sazenice lobelek ocení. Pokud nemáte vlastní sazeničky, pestrý výběr najdete v každém zahradnictví.

Lobelky jsou velmi oblíbené a pěstují se často samostatně, ale vypadají nádherně i sesazené s jinými rostlinami. Pokud chcete, aby vypadaly osázené květináče skutečně bohatě a bujně, vysaďte k sobě několik rostlin lobelek s deseticentimetrovými rozestupy. I když se budete dobře starat, jedna rostlina jemné lobelky mnohdy nestačí, aby vypadal květináč k světu.

Lobelky mohou být blankytně modré, fialkové, bílé, narůžovělé, ale také dvoubarevné. Zdroj: Shutterstock.com / Nick Pecker

Lobelky mohou být choulostivé

Nejlepší možné stanoviště pro lobelky je orientované na jih či východ. Mají rády dobré oslunění, ale ne přímý žár. Lobelky hůře snášejí silný vítr, myslete na to při výběru umístění pěstební nádoby. Lobelka vyžaduje pravidelnou závlahu, ale přiměřenou. Osvědčilo se vždy zkontrolovat, zda je substrát na povrchu již proschlý.

Lobelky mohou růst v běžném substrátu pro balkonové rostliny. Dokáží sice zvládnout různé typy hlíny, ale pokud jim nezajistíte alespoň zeminu s kompostem a hrubším pískem, pak mohou kvést méně. Nespoléhejte na to, že kvalitu zeminy doženete hnojivy.

Hnojení je nevhodnější tekutými hnojivy s vyšším obsahem železa, hnojivy pro balkonové květiny či muškáty. Přihnojovat můžete po celou sezonu, ale aby vám lobelky opětovně kvetly až do podzimu je vhodné jejich zastřižení. Po odkvětu je seřízněte až o 1/3, rostlina rychle nabere síly a opět vykvete.