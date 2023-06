Lobelky jsou prakticky bezúdržbové a kvetou neúnavně. Jednu věc ale nesnesou

Lobelky vám v truhlíku udělají parádu od léta do prvních mrazíků. Nechte se okouzlit jejich francouzským šarmem. Nebudete litovat! Jejich pěstování zvládne i naprostý začátečník.

Krása nemusí být vždycky okázalá. Důkazem jsou právě lobelky – drobné kvítky, které se v českých truhlících ukazují už nějaký ten pátek. Přestože jsou považovány za českou klasiku, jejich objevitelem byl Francouz. Jmenoval se Mathias de l´Obel a před 400 lety platil za významného lékaře a botanika. Přestože obrozenci v 19. století se snažili kytičku překřtín na „chylan“, českým uším lépe lahodilo jméno „lobelka“, které rostliny získaly po svém objeviteli.

Na videu se dozvíte, jak pěstovat lobelku ze semínka:

Lobelka není typický „zvonek“

Přestože botanici řadí lobelku do čeledi lobelkovitých nebo do čeledi zvonkovitých, nejedná se o klasický „zvoneček“. Květ lobelky tvoří dva pysky – horní má dva a dolní zase tři cípy. Zvláštností těchto květů je, že se otáčejí o 180 stupňů. Podobný prostocvik není cizí například ani orchidejím!

Drobkové a goliáši

Na světě existuje 400 druhů lobelek. Liší se nejen barvou květů, ale i velikostí vzrůsu. Pokud chcete drobnou lobelku za okno, určitě se podívejte po bílé odrůdě Bílý palác, šeříkové Riviera Lilac, tmavě modré Crystal Palace nebo blankytně modré Riviera Sky Blue.

Pro milovníky červené či růžové je ideální Riviera Rose. Mezi převislé krasavice patří třeba odrůda Hamburgia, Saphir nebo Pendula. V záhonu nebo kolem vodních ploch se budou hezky vyjímat vyšší odrůdy lobelek, které dosahují výšky až 100 cm. Krásná je třeba modrofialová Lobelia Siphilitica, rudá Fan Scarlett-rote-rot-bluehende lobelia nebo tmavě růžová Lobelia-monet-moment. Ať už lobelku zasadíte do truhlíku nebo k jezírku, obojí potřebují stejné podmínky.

Nižší typy lobelek jsou vhodné na osázení květináčů. Zdroj: Profimedia

Slunné stanoviště

Lobelka se ráda vyhřívá, proto jí určitě dejte do oken situovaných na jižní, jihovýchodní či jihozápadní stranu. Ale pozor, přemíra slunce rostlince zase škodí. Proto jí dopřejte jemnější výsluní bez rizika, že jí slunce svými paprsky sežehne květy. Nechcete-li riskovat, umístěte lobelku do polostínu. Nejlépe se cítí v teplotě 16 – 20 °C. Ale pozor: Kromě sluníčka držte na uzdě i vítr. Lobelka potřebuje závětří, bez rizika průvanu. Prudký závan větru by jí mohl poničit.

Bez drenáže ani ránu

Pokud se rozhodnete zasadit lobelku do truhlíku či závěsné nádoby, určitě nezapomeňte na drenážní otvory a vrstvu hrubého štěrku či keramzitu na dně nádoby. Tenhle základní nános pak překryjte netkanou textilií (aby se nesmísila se zeminou) a pak můžete přidat substrát. Lobelky nepotřebují nic extra, vystačí si s obyčejnou zeminou pro balkónové květiny nebo si můžete namíchat vlastní. Jen do ní nezapomeňte přidat i trochu kompostu a hrubého písku, aby byla dostatečně kyprá! Samotné lobelky sázejte v 10 – 15 centimetrových rozestupech. Získají tak dostatek místa, aby mohly předvést svou krásu.

Při sázení lobelek do truhlíku či květináče nezapomente na drenáž. Zdroj: Profimedia

Pozor na přemokření

Přestože voda je energií života, u lobelek s ní hospodařte rozumně. Kořínky lobelek totiž mají sklony k zahnívání. Proto zalévejte jen v momentě, kdy je půda už sušší. A aby lobelky nestrádaly, jednou týdně je přihnojte univerzálním železitým hnojivem. Jakmile lobelky odkvetou, lehce je seřízněte, snadno si znovu obrazí. S trochou štěstí vám budou neúnavně kvést až do zámrazu!

