Nejsnazší návod, jak vyrobit skvělou lojovou kouli pro sýkorky

Jakmile se venkovní teploty ocitnou pod bodem mrazu, je ten správný čas začít myslet na venkovní ptactvo. Uspořádejte jim hostinu, jednou z možností je i výroba lojové koule. Snadno to zvládnete sami doma.

Jaké druhy ptáků nalákáte na lůj? Sýkorky, strakapoudy, červenky, brhlíky a další, kteří se v teplých měsících v přírodě živí hmyzem. Když jim k tomu přidáte ještě bohatou směs semínek, budou nejspokojenější. Lůj pomáhá ptactvu zvýšit tukové zásoby, snadno tak přežijí zimu, kdy je půda zmrzlá a pokrytá sněhem, semínka zase dodávají minerály a živiny. Ideálním pohoštěním pro ně je lojová koule. Jak si ji vyrobit? Poradíme vám.

Co budete potřebovat?

Hovězí lůj - syrový hovězí lůj seženete v každém dobrém řeznictví

Semínka - nejoblíbenější jsou slunečnicová semínka, přidejte také lněné či konopné semínko, proso či mák

Ořechy - nepražené a nesolené drcené arašídy, vlašské či lískové

Ovesné vločky, kousky jablek, sušené bobulobiny, strouhanou mrkev

Nádobu či formu - polovinu kokosového ořechu, otevřenou borovicovou šišku, větší formičky či květináč

Jutový provázek a potravinovou fólii



Náš tip: Opravdovou delikatesou je pro ptáčky sušený hmyz. V obchodech pro zvířecí miláčky můžete koupit například sušené moučné červy, které můžete přidat do lojové koule.

Lojovou směs se semínky můžete namačkat do borové šišky či květináče. Zdroj: Shutterstock

Postup výroby:

Syrový hovězí lůj nakrájejte na menší kostky a v hrnci ho podlijte vodou. Pozvolna zahřívejte a na mírném plameni lůj vyškvařte. Dejte však pozor, abyste lůj nepřepálili!

Jakmile se tuk rozpustí, hrnec odstavte a vmíchejte všechny ingredience.

Směs vlijte do nádoby, nezapomeňte vložit jutový provázek a vytvořit očko. Pokud máte v plánu lojovou kouli z nádoby nebo formy po ztuhnutí vyklopit, vyložte ji před tím potravinovou fólií, půjde to lépe. Borovu šišku do směsi ponořte, pak ji vyjměte a rukama ji pak vmačkejte do všech otvorů. Lojovou kouli nechte zcela ztuhnout, rychleji to půjde třeba za oknem, je-li venku mráz, nebo ji vložte do mrazáku.

Nádhernou zahradní ozdobou jsou lojové koule z velkých formiček či tvořítek. Zdroj: Shutterstock

Kam zavěsit?

Ideálně na větev stromu na zahradě či v parku, prostě kamkoli venku, minimálně 1,5 metru nad zemí, aby ptáčky neohrozili predátoři jako například kočky. Dejte pozor, aby se v blízkosti lojové koule nenacházela větší prosklená plocha, hrozí, že ptáci do ní narazí.

Jako krmítko poslouží i starý šálek na čaj. Zdroj: Shutterstock

Zdroje:www.proptaky.cz,abecedazahrady.dama.cz