Jak pěstovat lupinu správně? Agresivní kráska potřebuje speciální přístup

Lupina neboli Vlčí bob je vytrvalá rostlina, která se kdysi vyskytovala téměř u všech domků našich dědů a babiček. Je tak atraktivní a jedinečná, že opět zažívá svůj boom a dostává se na výsluní mnoha zahrad. Víte, jak ji správně pěstovat?

Zdroje: www.gardenersworld.com, abecedazahrady.dama.cz

Vlčí bob (Lupinus) je rostlina z čeledi bobovitých a je charakteristická především svým vzpřímeným hroznovitým květenstvím s hustými květy pestrých barev. Díky tomu dnes opět nachází uplatnění jako dekorativní rostlina. Lupina však není výjimečná jenom svým vzhledem, ale i nebezpečným složením se silně jedovatými alkaloidy. Neplatí to ovšem pro všechny druhy, některé se využívají jako pícniny nebo se dokonce uplatňují v potravinářství.

Lupiny často najdete na okrajích lesů. Zdroj: shutterstock.com

Lupiny jsou jednoleté nebo vytrvalé byliny, které pocházejí ze Severní Ameriky, odkud se postupně rozšířily do celé Evropy i severní Afriky. V našich krajích ji často najdete na okrajích lesů, světlých mýtinách a skalnatých svazích, kde vyrůstá jako planá květina většinou s modrofialovými, růžovými a bílými květy.

Několik tipů pro všechny pěstitele

1. Pěstování ze semene je nejjednodušší

Protože má lupina kůlový kořen, nedá se množit dělením trsů, jelikož je nevytváří jako jiné trvalky. Řízkování je v jejím případě zbytečně složité, tudíž vsaďte na semennou výsadbu. Za pár korun se dá pořídit sáček semen buď s jedním barevným odstínem květů, nebo i směs. Je na vás, jak si vydekorujete zahradu nebo okolí chaty či chalupy.

Nejjednodušší je pěstovat lupiny ze semen. Zdroj: shutterstock.com

Vysévat vlčí bob můžete od února až do počátku léta. Pro rychlejší klíčení se doporučuje namočit semena přes noc do studené vody a pak teprve vysévat do země. Jestliže jste se rozhodli k setí už počátkem roku, dejte zaseté rostliny do místa, kde je alespoň 15 °C. Rostliny z časných výsevů někdy vykvetou už koncem prázdnin v prvním roce, z pozdějších výsevů kvetou až další rok.

2. Vyberte vhodné místo

Lupiny potřebují ke svému růstu místo, kde svítí slunce většinu dne, a to alespoň 7 hodin. Určitě je nesituujte tam, kde je celodenní stín, protože to byste se nedočkali jejího plného květenství. Nejlepší místo pro lupiny je uprostřed záhonu, protože polovysoké rostliny v popředí jim poskytují ochranu před větrem a po odkvětu lupin zakryjí prázdná místa.

3. Dopřejte lupinám správnou zeminu

Ideální je hluboká, propustná a mírně kyselá půda s obsahem vápna. V jejich mohutném kořenovém vlášení žijí hlízkové bakterie, které jsou schopny vázat vzdušný dusík a dávat jej k dispozici rostlinám. Díky tomu si nemusíte dělat starosti s přihnojováním. Jen v chudších půdách občas rostlinám dodejte živiny.

Pro lupiny je ideální hluboká, propustná a mírně kyselá půda s obsahem vápna. Zdroj: shutterstock.com

4. Podpořte květenství

Chcete mít lupiny obsypané květy? V tomto případě jim občas přilepšete hnojivem s fosforem. Doporučuje se také kostní moučka nebo mořské řasy. Odkvetlé stonky odstraňte, protože po řezu vám vykvetou opakovaně.

5. Odpovídající zavlažování

Přestože lupinám vyhovují sušší podmínky, potřebují pravidelnou mírnou zálivku. Půda by neměla být dlouhodobě přeschlá, ani přemokřená.

Vlčí bob můžete pěstovat i v květnících. Zdroj: shutterstock.com

6. Přezimování

První rok po výsadbě rostliny na zimu přikryjeme chvojím, jinak jsou vlčí boby zcela mrazuvzdorné a vydrží dokonce mrazy až do -25 °C. Další roky si už poradí sami.