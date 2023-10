close info Profimedia.cz

Šárka Kabátová 2. 10. 2023 9:20 clock 3 minuty video

Přemýšlíte, čím teď osázet podzimní truhlíky? Dopřejte si krásu a kvetoucí radost až do prvních mrazů. Maceška tygří je neobvyklá rostlina, je odolná a téměř bezúdržbová. Dodá vašim truhlíkům nádherné barvy až do nejchladnějších dnů podzimu. Proč je maceška tygří tak výjimečná a jak ji co nejlépe využít v končící sezóně?

Macešky patří k rostlinám typickým pro podzimní období a obohatí každou výsadbu svými pestrobarevnými květy. Proto v době, kdy už je převážná část květin po odkvětu, jsou macešky sázkou na jistotu. Jedná se o dokonale vhodné rostliny pro nádobovou výsadbu, které nevyžadují nijak zvláštní péči a vydrží vám ve formě až do prvních mrazů. Jak na zajímavé podzimní truhlíky? Podívejte se v tomto videu: Zdroj: Youtube Macešky Jedná se o dvouleté rostliny, které jsou častou výzdobou českých zahrad. Jsou oblíbené především pro svou nenáročnost v pěstování a hlavně pro své nepřehlédnutelné květy v mnoha barevných odstínech a tvarech. Macešky patří obecně do skupiny rostlin, které kvetou nejen na jaře, ale i na podzim a mnohdy ještě i v zimě. Pěstitelé je milují i proto, že se dají velice snadno množit a pro jejich početné množství květů na každé rostlině. close info Profimedia.cz zoom_in Pokud chcete, aby rostlina dlouho a bohatě kvetla, odstraňujte pravidelně odkvetlá kvítka. Nespočet druhů macešek Rostlina macešek má zajímavě tvarované zelené listy a květy z několika typických okvětních kvítků, které jsou v nepestřejší škále barev. Šlechtitelé se již nezaměřují jen na velký počet odstínů a jejich kombinace, ale soustřeďují se i na tvar okvětních lístků, které se poslední dobou stále častěji objevují i ve střapaté formě. Maceška tygří Maceška tygří je skvělou volbou pro podzimní truhlíky, protože její odstíny květů korespondují s podzimní náladou. Velice snadno ji můžete kombinovat s dalšími druhy podzimních květin jako jsou třeba astry, chryzantémy nebo okrasné zelené kapusty. Její květy jsou hnědé, žluté, oranžové nebo červené s drobnými a četnými žilkami v jiném odstínu. Jsou naprosto nepřehlédnutelné a vytvoří nádhernou dominantu každé výsadby. Rostlina dorůstá zpravidla do výšky mezi 13 až 18 cm, květy jsou velké kolem 4 cm. close info Profimedia.cz zoom_in Maceška tygří má oproti jiným maceškám jednu velkou výhodu! Je mrazuvzdorná a odolá teplotám do -15 °C. Tipy k pěstování Pokud chcete, aby rostlina dlouho a bohatě kvetla, odstraňujte pravidelně odkvetlá květenství. Díky tomu, že maceška bude vykvétat postupně, budete se moci těšit z jejích květů skoro až do konce roku. Maceška tygří má oproti jiným maceškám jednu velkou výhodu! Ptáte se jakou? Je mrazuvzdorná a odolá teplotám až do -15 °C. Ocení slunce Nejen maceška tygří, ale i další druhy macešek ocení vždy dostatečně slunné místo a přiměřeně vlhké a chladné prostředí. Právě proto jsou vhodné k podzimní výsadbě a živé dekoraci okenních parapetů, balkonů a teras. Související články close Domov a bydlení Věnec na dveře: Ten z podzimních plodů vypadá exkluzivně a zvládne ho vyrobit i dítě close Zahrada Velký přehled řezu ovocných stromů: Které řezat teď v září? Zdroje: www.gardentags.com, www.magazinzahrada.cz, www.gfloutdoors.com

