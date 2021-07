Co udělat s maceškami v horku?

Máte macešky? Těší vás svými nádherně barevnými květy? Jsou křehčí, než by se mohlo zdát. Macešky čili violky zahradní jsou květinky pocházející z lesních pasek a polostínu remízků. Víte, že v horku potřebují vaši pomocnou ruku? Macešky si v létě samy neporadí.

Krásné macešky mají rády chlad

Macešky si pamatuji hlavně z dětství. Prababička měla macešky v mnohých květináčích a nádobách na chatě. Mojí mámě babička říkala maceško, kvůli podobnosti s jejím křestním jménem. Mám je tak nějak pod kůží, i když jsem je nikdy nepěstovala. Sice mě to překvapilo, ale je to vlastně logické, že violky zahradní nemají rády horko. Přece jsou to přímé příbuzné violky vonné, polní i trojbarevné, křehkých drobounkých rostlinek známých ze zákoutí palouků a polních cest.

Macešky jsou ozdobou hlavně v chladnějším létě. V horku trpí. Zdroj: Galina Grebenyuk / Shutterstock.com

Co mají macešky rády?

Anglické pořekadlo zní: „Cold temperatures and bright light treat pansies right!“ Doslova uvádí, že správné prostředí pro macešky je chladné a prosvětlené. Macešky nemají rády teplé nebo přímo horké letní dny. Přímé slunce není jejich parketa. Zavlažování a perfektní péče je nepřesvědčí, že teploty nad 24 stupňů, jsou pro ně snesitelné. Naopak pokud průměrná denní teplota vzroste nad toto číslo, macešky trpí a rozhodně je třeba zakročit. Jinak se s nimi můžete rozloučit.

Co s maceškami v horkém letním dni?

Už jistě chápete, že není možné ponechat macešky na jarním stanovišti. Pokud máte zákoutí, kam slunce nesvítí přímo a jsou v podstatě v polostínu, určitě je tam přemístěte.

Drobné macešky pěstované v proutěných koších lze dobře přemístit v horkých dnech. Zdroj: Ana Gram / Shutterstock.com

Nezapomeňte maceškám v horku přilepšit

Tím to ale nekončí. Macešky potřebují nejen polostín, který jim v parnu uleví, ale také je neunavujte přílišným hnojením. Většina zahradníků by intuitivně pořádně přihnojila, ale to skutečně není vhodné. Právě naopak. Raději pořádně pečujte o odstraňování uvadlých a suchých květů, abyste rostlinky udrželi v dobré kondici. Odstraňování květů by mělo být součástí obvyklé očisty a úklidu na zahradě, během celého roku. Ale v době horka jde hlavě o to, aby se rostlina zbytečně nevysilovala a udržela se zdravá a kvetoucí po co nejdelší dobu.