Magnolie: Jak ji pěstovat a jakých chyb se nedopouštět, aby krásně kvetla

Květy magnolie dělají na jaře radost jako jedny z prvních. Tento okrasný keř je nenáročný na pěstování. Na co si dát pozor, aby stále krásně kvetl?

Magnolie neboli Šácholan je rozsáhlý rod s asi 210 druhy rostlin. Tyto keře nebo stromy se pyšní nádhernými květy. Jeden z nich je také zobrazen na mississipské vlajce. Její původ najdeme ve východní Asii, kde se využívala pro své léčivé vlastnosti. Zajímavé ale je, že rod magnolie se vyvíjel už předtím, než se objevily včely. Proto jsou její květy opylovány brouky. Fosilizované exempláře Magnolia acuminata byly nalezeny ve vzorcích starých 20 miliónů let.

Léčivé vlastnosti magnolie

Málokdo ví, že magnolie má velmi zajímavé účinky na lidský organismus. V asijské medicíně se využívá kůra stromů, z níž se vyrábí drogy saiboku-to a hange-koboku-to, které mají uklidňující účinky. Působí proti stresu, strachu a úzkosti. Kůra a listy obsahují další látky s antioxidačními a antimikrobiálními účinky. Tým pracovníků z Lékařské univerzity v Emory navíc v magnolii objevil substance, které způsobují destrukci rakovinných buněk v nádorech. V poslední době byly prokázány také její protizánětlivé a protiastmatické účinky. (Zdroj: https://www.vitaminybezcenzury.cz/rostlinne-extrakty/magnolie)

Kdo by nechtěl mít tuto krásnou rostlinu na zahradě? Zdroj: Pascale Vanschoonbeek / Shutterstock.com

Jakou magnolii pěstovat?

Kdo by nechtěl mít tuto krásnou rostlinu na zahradě? Nejznámějším zástupcem je vyšší keř, šácholan Soulangeův dorůstající 4-8 metrů. Pyšní se krásnými bílorůžovými květy, které se objevují většinou v dubnu nebo květnu. Do Čech byl tento keř dovezen v roce 1844. Od té doby je hojně pěstována. Druhým zástupcem s nápadnými květy je šácholan hvězdokvětý. Tato magnolie patří mezi nejranější druhy, jelikož vykvétá již v březnu. Nese velké množství bílých květů, které mají tvar hvězdy a nádherně voní. Oba dva druhy jsou opadavé.

Jak magnolii pěstovat

Jakmile si svou magnolii přinesete domů, najděte ji správné místo. Má ráda slunce i polostín. Důležité však je, aby byla chráněna před studeným větrem. Vyberte také takové místo, které není nejteplejší, jelikož by mohla vyrašit ještě v době, kdy by ji mráz spálil květy. Tento keř je mírně náročný na půdu. Zemina by měla být propustná, vlhká a mírně kyselá. Ještě než ji přesadíte, smíchejte půdu s rašelinou a kompostem. Poté zeminu zakryjte mulčem. Magnolie má totiž mělce rozprostřené kořeny, takže budou chráněné a nebude docházet k velkým odparům vody.

Magnólie ráda slunce i polostín. Zdroj: Gaid Kornsilapa / Shutterstock.com

Aby magnolie krásně kvetly

První chybu, která naruší květenství jsme si již řekli. Je to nevhodné místo. Další chybou je řez. Magnolie se může řezat pouze jednou, a to předtím, než ji vysadíte na stálé místo. V tu chvíli se na rostlinu podívejte kritickým okem a odstraňte přebytečné větvičky. Pokud byste magnolii ostříhali v průběhu jejího života, s velkou pravděpodobností by přestala kvést. Dávejte si také pozor, abyste ji nezasadili příliš hluboko. Magnolie totiž sbírá živiny při horní vrstvě země. Hluboce zasazená rostlina by téměř nerostla a neměla dostatek listů a květů. Přihnojování magnolií je vhodné v průběhu vegetace. Pokud má rostlina žluté listy, možná trpí nedostatkem železa. Kupte proto speciální postřik a aplikujte ho ve 14ti denních intervalech. (Zdroj: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/magnolie-jakou-peci-potrebuji-stromy-a-kere-s-prekrasnymi-kvety)