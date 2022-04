Kdy a jak ořezat magnólie? Zbytečné chyby vás připraví o čarokrásné květy

Proč ty nejkrásnější a nejmajestátnější stromy kvetou tak krátce? Magnolie jsou nepřehlédnutelné solitéry zahrad i předzahrádek. Víte, jak magnolie prořezávat? Kdy je řez magnolií vhodný?

Kdy je čas na řez magnolií?

Nebojte se, na řez je ještě čas, provádí se totiž až po odkvětu. Zatím si můžete vychutnat to nádherné kvetení, kterým nás magnolie těší každé jaro. Magnolie kvetou především na konci dubna a v květnu. Zatímco kdejaký záhon je ještě holý, bílým či růžovým květům magnolií pomalu opadávají veliké okvětní plátky pod větve obtěžkané množstvím nádherných květů. U takové nádhery se musí člověk zastavit.

Máte magolie? Víte, co potřebují? Jak magnolie řezat a potřebují to vůbec?

Magnolie prořezávejte jen výjimečně

Přestože jde o exotické Asiatky, daří se jim v našich krajích až překvapivě dobře. Kvetení mohou zmařit mrazíky, ale jinak jde o stromy, které zvládají různé podmínky a nevyžadují příliš intenzivní péči. Také řez není nutné provádět každý rok. Magnolie totiž nesnáší zásah do koruny moc dobře. Špatně se hojí a jsou náchylnější k onemocnění. Právě proto se tyto nádherné okrasné stromy prořezávají jen výjimečně, pokud jsou poškozené či příliš veliké.

Pro řez platí několik důležitých pravidel. Znáte je?

Pokud není magnolie poškozená nebo nepřekáží, pak do koruny nezasahujte. Zdroj: Artens / Shutterstock.com

Nač pamatovat při řezu magnolie?

Ne všechny magnolie vyžadují stejnou péči, ale obecně lze říci, že se magnolie hůř hojí a řez provádíme jen když chceme korunu tvarovat. Prořezávání magnolií lze shrnout takto: