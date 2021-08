Jak pěstovat krásný mahon: K čemu všemu vám tato odolná rostlina bude užitečná?

Víte, jak vypadá mahon? Možná znáte tento stálezelený a na pěstění nenáročný keř pod jménem mahónie. Jeho pěstění zvládne každý a je zdobný po celý rok. Co byste ještě měli o mahonu vědět?

Mahon a cesmína

U nás doma se tomuto keři říká mahónie a její oficiální celé jméno zní mahónie cesmínolistá. A není divu. Vypadá v podstatě jako cesmína. Myslíte, že teď jsem vám tedy moc nepomohla? Cesmína je ta rostlina, která se objevuje na všech možných vánočních dekoracích. Má tvrdé pichlavé výrazně vykrájené lístky a červené bobulky. Zato mahónie má lístky trochu tmavší a plody tmavě modré. Cesmínu v našich podmínkách nenajdete, zato mahon tu roste běžně, i když původně pochází ze Severní Ameriky. Zdobí v předzahrádkách i velkých okrasných zahradách. Čím je mahon zajímavý?

Mahon je nádherný celou zimu. Zdroj: Ikrinka / Shutterstock

Pěstování mahonu nic nebrání

Mahon je rostlina pichlavá, ale neobyčejně zdobná. Tvrdé lístky vyrůstají zelené, ale na sluníčku ztmavnou až do červena či hněda. I když mají kvítky velmi drobné, vyrůstají z větévky v bohatých hroznech a jejich sytě žlutá barva láká všelijaký hmyz. Po odkvětu se květy přemění v tmavě modré bobule, které na větvičkách zůstanou celou zimu. Ani keř neopadá, a proto vypadá mahon nádherně celou zimu. Naopak sníh mu na kráse ještě přidá a mahon se stane nádhernou dekorací vaší předzahrádky po celé období růstového klidu. Aby manon dobře prospíval, nepotřebuje nic zvláštního. Je nenáročný na zálivku i půdu a dobře si poradí ve stínu i na přímém slunci.

Stálezelené živé ploty lze vypěstovat i z mahonu. Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

Neznámé, ale jedlé bobule mahonu

Doma nás před všelijakými bobulkami na okrasných keřích varovali. Vsadila bych se, že ani mahon nikdo k jídlu nedoporučoval. Nicméně, v Severní Americe odkud mahon pochází, jde o běžnou věc, resp. plod. Plody mahonu se sbírají a stejně jako trnky, chutnají nejlépe přemrzlé. Tehdy ztratí částečně svoji přirozeně kyselou až trpkou chuť. I když nejsou chuťově extrémně zajímavé, lze je použít jako jiné kyselé bobule do sladkých dortů a zákusků.

Proč vyzkoušet plody mahonu?

A co dál? Plody mahonu jsou nabité vitamínem C i antioxidanty. V Evropě zcela ignorované plody jsou bohaté také na minerály jako jsou železo, draslík, magnezium, fosfor, vápník i zinek. Obyvatelé amerického západu i Kanady mahon dobře znají a stejně tak je tomu v Číně. Bobulky mahonu se v těchto krajích používají i v kuchyni, a nejen jako krmivo pro ptáčky. Můžete si je dát do jogurtu nebo smoothie čerstvé či sušené. Případně si z nich uvařit džem, želé nebo piškotový dezert. Dají se totiž kyselostí přirovnat rybízu. Už víte, co s nimi provedete?

Mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) Zdroj: petrovichlili / Shutterstock.com

Zdroje: https://www.nkz.cz, living.iprima.cz, www.novinky.cz