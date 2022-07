Květy česneku: Mají se vylamovat, nebo ne?

Je lepší vylamovat u česneku paličáku květní stvoly, nebo je lepší je nevylamovat? Tahle otázka zní jako slovní hříčka, ale zahradníci si ji kladou čím dál častěji. Co na to odborníci?

Tohle zapeklité téma řešil i docent Jaroslav Podešva ve své Encyklopedii zelinářství z roku 1959. A k čemu došel? „Seřezávání květních stonků u česneků modrých hned na začátku vývoje (pro zvýšení výnosů cibulí) nepřináší vždy očekávané výsledky,“ napsal tehdy lakonicky. Bohužel neřekl k tomu nic víc. Ale jako autorita zpochybnil něco, co se v oboru poměrně hojně používá.

Oproti tomu český pěstitel a šlechtitel česneku Jan Kozák na svém webu uvádí: „Paličáky vytváří květní stvol s květy pacibulkami. Pro jeho růst potřebuje rostlina velké množství energie, což vede k tvorbě menších cibulí a snížení výnosu. Proto je zapotřebí paličáky hlávkovat (odstraňovat květenství).“

Je rozhodující půda?

A tak si vyberte, jestli dáte za pravdu zelinářské legendě, anebo člověku, který pěstuje česnek ve velkém… Obzvlášť, když žádná studie užitečnost vylamování česnekových květů jednoznačně neprokázala. A když už, tak jen s minimálním výsledkem. Což také potvrzuje i jeden experiment z roku 2013, který tvrdí, že takto opečovávaný česnek je na půdě s nižším podílem organické hmoty o 15 % výnosnější, zatímco v zemině s větším podílem živin je nárůst cibulí jen o 5 %.

Vylamování česnekových květů některým odrůdám odlehčí. Zdroj: Profimedia

Klíčová je odrůda paličáku

Podle některých zahradníků je důležité při dilematu vylamování či nevylamování česnekových květů brát v potaz nejen kvalitu půdy, ale i odrůdu samotného česneku. Některé druhy vytváří jen malé množství pacibulek a vylamování není zapotřebí. Ale jsou odrůdy, které jsou naopak v tomhle směru plodnější a potřebují odlehčit. Proto asi nejlepší je dát na svůj pocit a selský rozum. Samotným vylamováním nic nezkazíte. A pokud pěstujete paličák v malém množství, klidně česnek zaštípněte a květní výhonek odstraňte.

Pacibulky určitě nevyhazujte! Jsou chutné a navíc plné minerálů a vitaminů. Zdroj: Profimedia

Odřezky se hodí

Pacibulky určitě nevyhazujte! Jsou chutné a navíc plné minerálů a vitaminů. Zkuste je nasekat najemno a přidat do pomazánek nebo salátů. Výborné z nich je i pesto na špagety.

Jak na to: Pacibulky nakrájejte najemno, přidejte olej a nahrubo nasekané ořechy. Pesto nalijte do menší zavařovačky a uložte do lednice. Vydrží vám tam několik týdnů. Použít ho můžete nejen na těstoviny, ale výborné je i k ochucení topinek nebo sýrových pomazánek.

Česnekové odřezky můžete použít do salátů, pomazánek nebo z nich udělat pesto. Zdroj: Profimedia

Zdroje: potravinovezahrady.cz, i60.cz