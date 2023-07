Malá předzahrádka v řadovce: Díky snadným trikům vám ji budou všichni závidět

Vybudujte si svou oázu klidu, zeleně a rodinné pohody, třeba i v malé předzahrádce u řadových domů, výsledek vás potěší.

Malá zahrádka je takový mikrosvět. Proto je potřeba, abyste ji plánovali se všemi, kdo ho budou navštěvovat. Do malého prostoru můžete vtěsnat záhonky s květinami či zeleninou, menší keře nebo dokonce stromky, které vám v letních parnech přinesou kýžený stín. Pokud máte větší rodinu, počítejte s herním koutkem pro děti nebo posezením pro dospělé. Je vaše zelená plocha kapánek větší? Určitě zauvažujte o nějakém jezírku. Voda uklidňuje duši, láká do zahrady ptáky a hmyz.

Ve videu uvidíte tři inspirace pro malou zahradu:

Použijte přírodní materiály

Zahrada je kus přírody. Proto se neostýchejte do ní zahrnout co nejvíce přírodních materiálů, které navazují na osázené plochy. Vsaďte třeba na dřevěné mřížky pro popínavky, ploty z cihel či kamení nebo oblázkové chodníčky, které chytře rozčlení prostor a prodlouží život trávníku. Pro iluzi větší hloubky pozemku můžete použít hru barev. Například do popředí vysázejte květiny sytějších barev, za ně pak pak porost v jemném pastelovém tónu. Nejlépe vypadá květinová mozaika ze tří odstínů.

Chodníček dokáže zahradu ozdobit i vkusně rozdělit. Zdroj: Profimedia

Zasaďte květiny i zeleninu

Při výsadbě rostlin berte v potaz nadmořskou výšku pozemku, sluneční svit, světovou stranu, ale i kvalitu půdy. Navíc nesmíte zapomenout na komplikované sousedské vztahy některých rostlin. Silné nepřátelství je třeba mezi růží a zimostrázem všezeleným.

Na první pohled sice vypadají jako skvělý pár, ale pod zemí to mezi nimi pořádně vře. Obě rostliny totiž mají dominantnější kořenový sytém, přičemž ani jedna nehodlá ustoupit. Na kordy je i spousta zeleniny. Určitě se nesnažte skamarádit rajčata a okurky, tykve, brambory či hrách. Stejně tak kontraproduktivní bude „partička“ petržel, salát či rajčata.

Zeleninu lze pěstovat i na menší ploše. Zdroj: Profimedia

Pořiďte si stromy i keře

Trochu volnější ruku máte ve volbě stromů. Do malých zahrad jsou nejvhodnější stromy s kulovitou korunou. Bývají často ozdobou japonských zahrad a vaší „zelené oáze“ propůjčí exotický vzhled. Nesmíte ale zapomenout, že jde o trochu „větší kus“, proto každému stromu věnujte dostatek místa. Nejlepší volbou jsou stromy, které dosahují výšky 4 – 6 metrů, jako je třeba vrba babylonská (Salix babylonica ’Umbraculifera’), katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides ’Nana’) nebo javor mléč (Acer platanoides ’Globosum’).

Menší stromy či keře přidají předzahrádce na útulnosti. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.bydlo.cz, www.ceskestavby.cz, www.magazinzahrada.cz