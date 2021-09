Jak snadno poznat, které části maliníku máte odstřihnout? Řiďte se barvou.

Toužíte mít bohatou úrodu, ale nevíte, jak toho docílit? Možná jste maliník vysadili na nevhodném místě, anebo je na čase zvolit prořezávání. To ale není jen tak! Kdy je nejlepší čas zasáhnout? Přečtěte si následující řádky a splňte si sen každého zahrádkáře – maliník obsypaný lahodnými a voňavými plody!

Věřili byste, že první zmínky o malinách pocházejí už ze 3. století před naším letopočtem, kdy se používaly jako lék a zázračný nástroj proti stárnutí? Velkou parádu, minimálně co se chuti týče, dokážete s tímto ovocem udělat i dnes. Ale jen tehdy, pokud víte, jak se o keř správně postarat.

Základ úspěchu tkví už ve výběru místa, kam maliník zasadíte

Tato rostlina vyžaduje kypré, písčitohlinité a hlinité propustné půdy, s mírně kyselou půdní reakcí. Nevhodné jsou těžké jílovité a zamokřené půdy, kde rostliny trpí houbovými chorobami. Maliník má zkrátka rád hlubokou a vlhkou půdu s dostatkem humusu a častější zalévání. V ideálním případě by měla být poloha maliníku orientovaná na jih, kam slunce svítí alespoň šest hodin denně. Na místech, která jsou spíše ve stínu, keře sice bujně rostou, ale méně plodí.

Keře maliníků i ostružiníků je třeba pravidelně zastřihávat Zdroj: VH-studio / Shutterstock.com

Maliny vysaďte na podzim nebo brzy na jaře

Mladé rostlinky maliníku se sázejí na podzim nebo časně zjara ve vzdálenosti 2,5 až 3 metry k opoře z drátěného pletiva nebo mezi dva dráty ukotvené k pevné konstrukci. Sázejte mělce, dobře rozprostřete kořeny, přihrňte zeminu a okolo sazenice ji dostatečně upěchujte.

Maliník vyrostl, plody jsou sklizeny, ale co teď? Správné načasování řezu je základ úspěchu

Ačkoliv je maliník vcelku nenáročný, nějakou tu péči mu přeci jen věnovat musíte. Mezi nejčastější trápení, které pěstitelé s těmito keři mívají, bezpochyby patří řez. Už v období růstu byste měli dbát na to, aby maliník zbytečně nevysilovaly slabé a suché výhony. Proto je důležité je odstraňovat průběžně. Ten zásadní řez je však důležité dobře naplánovat. Ideální čas je buď před jarem anebo na podzim. Záleží ovšem na tom, jakou odrůdu pěstujete.

Řez letních odrůd

Jednouplodící maliníky plodí jen v létě na loňských výhonech, které potom, co splní svou hlavní úlohu, uhynou. Proto můžete všechny staré šlahouny odštípnout kleštěmi těsně u země a nadobro odstranit. Až začnou maliníky na jaře zase růst, bude je nutné prořezat, aby si výhony vzájemně nestínily a zbylo mezi nimi asi 20 cm místa. Ponechávejte pouze ty nejzdravější a nejsilnější výhony.

Řez remontantních odrůd

Stáleplodící odrůdy maliníků mohou plodit jak brzy v létě, tak potom ještě jednou na přelomu srpna a září. V řezu je to s nimi ale složitější než u letních odrůd. Měli byste totiž rozlišit jednoleté šlahouny od těch dvouletých a zbavit se těch, které už plodili. Odstraňte opět všechny slabé, seschlé či nemocné šlahouny a nechte jen několik silných zelených výhonů, které budou napřesrok zase plodit. Na výhony, které ponecháte, vůbec nesahejte. Zapomeňte úplně na zkracování, mohlo by to totiž ohrozit jejich plodnost.

Maliník je potřeba zastřižením připravit na další sezonu Zdroj: Profimedia

Pár tipů na závěr

Abyste docílili sklizně co nejsladších a největších malin, je třeba rostliny během podzimu přihnojit a zkypřit. Tím déle totiž zůstanou při síle a budou hojně rodit. Vašemu maliníku budou svědčit především chlévský hnůj a kvalitní kompost.

ZDROJE:

https://garlo.cz/clanky/strihani-malin

https://hobby.instory.cz/2451-bez-spravneho-strihani

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/o-urode-malin

https://www.dumazahrada.cz/clanek/jak-zvysit-urodu-malin