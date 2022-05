Tinktura z listů maliníku podle našich babiček: Zdravotní zázrak na 7 neduhů

Maliník není jen keř plný sladkých rudých plodů. Využít můžete i jeho listy a větvičky, ze kterých se dají vyrobit přírodní léky na spousty neduhů.

Ostružiník maliník (Rubus ileus) roste na lesních mýtinách, ale své místo si našel i v českých zahradách. Dorůstá výšky 50 – 200 centimetrů a i přes své pichlavé větve, se v létě stává oblíbeným terčem jedlíků. A není divu. Zralé maliny jsou velké lákadlo. Kromě toho, že jsou sladké a chutné, patří mezi ovoce s vysokým podílem vitaminu C. Maliny navíc příznivě ovlivňují hladinu cukru v krvi, takže jsou i vhodným pokrmem pro diabetiky 2. typu. Ale to není všechno, co maliník nabízí.

Léčivé listy a větvičky

Přestože spousta z nás by je považovala za odpad, podle bylinkářů jsou právě maliníkové listy tím největším pokladem. Proč? Detoxikují (očišťují) tělo od toxinů a dalších jedovatých látek. Zároveň tlumí křeče (ať už jsou menstruační nebo střevní), průjmy a záněty. Nejvíce ale prospívají těhotným ženám. Obsahují totiž alkaloid fragrin, který posiluje dělohu a celou pánevní oblast, což se nastávajícím maminkám hodí před (ale i po) porodu.

Sbírání, sušení, skladování

Maliníkové listy se sbírají od dubna do konce srpna. Nejlepší podíl živin mají v momentě, kdy keř kvete. Při sběru dávejte přednost mladším, svěže vypadajícím listům. Trhejte je bez stonku, protože jedině tak dobře proschnou. Sušit je můžete venku (nejlépe na stinném místě) nebo i v místnosti. Pokud nechcete čekat, můžete použít i sušičku. Dejte ale pozor na zvolenou teplotu. Při teplotách vyšších než je 50 °C maliníkové listy zhnědnou. Usušené listy skladujte na suchém a chladném místě. Výborně chutnají v kombinaci s listy jahodníku. Co všechno si z nich můžete připravit?

Čaj má lahodnou chuť a může se pít každý den. Oceníte ho hlavně při bolestivé menstruaci, průjmech či zánětech horních cest dýchacích. Zdroj: Shutterstock

Maliníkový čaj

Co potřebujete: 2 lžičky listů maliníku a 2 dl vroucí vody.

Jak na to: Listy nasypte do hrnku a zalijte vroucí vodou. Nápoj nechte 10 minut louhovat a poté ho sceďte. Čaj má lahodnou chuť a může se pít každý den. Oceníte ho hlavně při bolestivé menstruaci, průjmech či zánětech horních cest dýchacích.

Maliníkové kapky

Co potřebujete: 2 lžíce listů maliníků, 2 dl 60% lihu či ovocné pálenky

Jak na to: Listy nasypte do nádoby, zalijte lihem a nechte 14 dní (za průběžného protřepávání) louhovat na teplém místě. Nakonec tekutinu zceďte a užívejte 3 x denně 30 kapek po dobu 20 dnů. Oceníte je například při menopauze.

Až budete provádět řez malin, větvičky nevyhazujte, ale naložte je do lihu. Zdroj: Shutterstock

Předporodní čaj

Co potřebujete: Zhruba 0,5 litru vroucí vody a 1 lžíci malinového, 1 lžíci jahodníkového, 1 lžíci ostružiníkového listí.

Jak na to: Všechny listy nasypte do hrnce. Prsty je promíchejte a zalijte vroucí vodou. Nápoj nechte 10 minut louhovat. Nakonec ho zceďte, slijte do termosky a průběžně popíjejte. Čaj je vhodný pro ženy po 34. týdnu těhotenství. Pravidelným popíjením se tonizuje děloha a připravuje se tak na porod.

Maliníkové kloktadlo

Co potřebujete: 1 lžíci sušených listů maliníku a studenou vodu.

Jak na to: Listy nasypte do hrnce. Zalijte je vodou, přiklopte pokličkou a zhruba 10 minut povařte. Až směs vychladne, používejte ji jako kloktadlo při zánětech krku či dutiny ústní. Uleví vám!

