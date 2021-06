Zasaďte ke kořenům maliníků fazole.Tento skvělý trik prospěje oběma rostlinám

Maliny! Jeden z nejoblíbenějších druhů keřového ovoce. Kdo by je nemiloval! Na zahradě si je může vypěstovat každý a je to docela snadné. Maliník je totiž velmi odolný. A to až tak, že se může nekontrolovaně rozrůst po celé zahradě.

Malinovníky jsou typické svými dlouhými vodorovnými kořeny, které se snadno rozrůstají i tam, kam už nechceme. Z kořenů se tvoří mnoho nových výhonů, které mohou jednoduše zaplevelit pozemek široko daleko. Proto je nutné dobře zvážit, kam maliny vysázíte.

Vhodné místo pro malinový keř?

Co jim svědčí? Určitě slunné místo s dobrou, výživnou a lehčí půdou. Dobře se jim daří i na suchých místech, ale tam vás nečeká nic moc úroda, prostě plodů bude méně.

Maliník je velmi invazivní rostlina, proto je nutné přemýšlet, kam ho na zahradě zasadíme Zdroj: Profimedia

Nejlepší je maliny vysadit v místech na okrajích zahrady, buď blízko plotu, nebo je pěstovat na jednotlivých záhonech v řadách. V tomto případě je vhodné zabezpečit rostliny napnutým drátem či plůtkem podél záhonů, aby měl maliník pevnou oporu, a to hlavně v případě silnějších větrů. Výhonky se přes tyto zábrany nedostanou a budou tak zabezpečeny nejen proti větru, ale také nehrozí, že se budou naklánět.

Je praktické udělat na každé straně takového záhonku cestičku či malý příkop, jež zamezí neřízenému rozrůstání malin. V momentě, kdy se na cestě objeví prorůstající kořen, nezbývá než jej včas vykopnout a zamezit jeho šíření do míst, kde ho mít nechceme. Dalším doporučeným postupem je i pravidelný sestřih prováděný vždy na podzim, jakmile je po úrodě.

Skvělý a nenáročný tip – výsadba vhodných rostlin

S rostlinami je to podobné jako se sousedskými vztahy. Buď si navzájem vyhovují a pomáhají, a tak se jim vedle sebe skvěle daří, nebo jim naopak společné žití neprospívá. Mnohdy si můžou dokonce překážet a prát se tak o svůj vzájemný prostor. K udržení maliníku na vybraném místě zahrady můžete využít výsadbu příhodných rostlin.

Fazole? Kdo by to řekl?

Tato luštěnina vám ušetří práci se zhotovováním mechanických zábran proti nepříjemnému a rychlému šíření maliníku. Má zvláštní schopnost vázat dusík, jenž nepodporuje rozvoj kořenů malin, které pak ženou všechnu energii do růstu nadzemních částí rostlin a nemají tak snahu rozpínat se směrem k vysazeným fazolím. Dokonce vás překvapí hustší a zdravé malinové keře s bohatší úrodou chutných malin.

Fazole se sázejí do řádků, a dusík, jenž uvolňují, brání kořenům maliníku v rozpínání Zdroj: Profimedia

Podobou službu vykoná i čtyřlístek

Konkrétně Šťavel! Hlíznatá rostlinka pochází z Mexika. Může být plazivá nebo se vzpřímeným kmínkem. Jeho listy jsou vzpřímené nebo složené kolem stonku a ve stínu působí povadle. Na čtyřčetném listu vytváří opakující se kresbu čtyřlístku. Jeho hlavní zbraní je uvolňování tříslovin do půdy, čemuž maliny také neholdují.