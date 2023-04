Maliny: Neutrácejte zbytečně, maliníky si namnožíte sami zadarmo. Podívejte se

Zahrádkářské přípravy vrcholí a za tu píli ty sladké voňavé plody, které budete sklízet v létě, rozhodně stojí. Toužíte po vlastnoručně vypěstovaných malinách, ale nechce se vám utrácet za nové sazeničky? Nevadí. Namnožte si je sami. Nebude vás to stát ani korunu, navíc zužitkujete staré maliníky.

Malých voňavých plodů maliníků není nikdy dost a k létu neodmyslitelně patří. Abyste si zajistili bohatou úrodu, není potřeba ihned běžet do obchodu a kupovat nové sazenice. Namnožit rostliny lze hned několika způsoby, zcela zadarmo a jednodušeji než si dokážete představit.

Malinová úroda

Maliníky lze množit hned několika způsoby. Na ty nejúčinnější a nejjednodušší se podívejte na videu:

Množení malin odnoží

Množení pomocí kořenové odnože je asi nejjednodušší způsob. K němu je ale potřeba maliník ne úplně starý, ale také ne zcela mladý. Ideální jsou zhruba čtyř až pětileté rostliny. Pokud takovou rostlinu máte, jednoduše pomocí zahradního náčiní obnažte, oddělte část odnože maliníku a přesaďte jej na záhoně o kus dál. Oproti původnímu maliníku odnož ale zasaďte o něco hlouběji. Původnímu maliníku pak dopřejte řez, zkraťte jej nanejvýš na tři pupeny.

Jednoduchým způsobem je oddělení nových bočních výhonků od mateřské rostliny. Musíte ale pracovat velmi opatrně. Zdroj: Shutterstock

Množení maliníku dělením

Oddělení nových výhonků je také vcelku jednoduchý způsob, jak maliník rozmnožit. Vyžaduje však notnou dávku preciznosti. Je vhodný zejména pro středně staré rostliny, tedy ty starší jednoho roku, ale zase ne pro úplně staré maliníky.

Postupujte skutečně opatrně, budete totiž celou rostlinu i s kořeny vyndávat z půdy. Během akce nesmí dojít k poškození ani kořenového systému, ani rostliny samotné. Jakmile rostlinu z půdy vyjmete, velmi opatrně oddělte část nových bočních výhonků i s kořínky. Ty pak vysaďte na vhodné místo, dopřejte jim bohatou zálivku a kvalitní substrát. Původní rostlinu vraťte na místo, na které je zvyklá.

Množení hřížením je nejjednodušší

Další varianta je vlastně nejjednodušší. Připravte se ovšem na to, že je časově trochu náročnější, a než se nové rostlinky probudí k životu, chvíli to potrvá. Odměna ale bude sladká a vyplatí se maliníku dopřát jeho čas. Na maliníku si vyhlédněte dlouhé a zvláště pružné větve. Bez velkého úsilí a hlavně rizika zlomení by měly jít ohnout až k zemi.

Motyčkou nebo malým rýčem vyhlouběte do země asi pět až sedm centimetrů hluboké drážky a jednoduše do nich předem vyhlédnuté výhony ohněte, zakryjte čerstvým substrátem a nechte přírodu pracovat. Příští rok se vám větvičky odvděčí novými kořínky. Pak ji jen odstřihněte od mateřské rostliny a vysaďte na nové, vhodné místo.

Maliník si nařízkujte z těch, co máte na záhoně, nemusíte kupovat nové rostlinky. Zdroj: Shutterstock

Tip na závěr

Samozřejmě se může stát, že rostlinka mít odnože nebude. Nevadí. I tak si můžete maliníky namnožit. Jen budete namísto odnoží pracovat s kořeny. Kořeny rostliny obnažte a část jich vyryjte. Nepracujte však příliš blízko původní rostlinky, mohli byste ji poškodit. Ideální vzdálenost, ze které můžete kořeny brát, je zhruba půl metru od rostliny. Kořeny dejte do vlhkého písku, kde bude nějakou dobu odpočívat. Tuto metodu je vhodné provádět na podzim, kořenové řízky přečkají v písečném domově do jara, kdy je poté zasadíte na vhodné místo na záhoně.

