Pěstování malin „na mřížce“ vám zajistí úrodu jako nikdy před tím

Maliník je nenáročná rostlinka, která dokáže plodit několik let i bez toho, že byste se o ni starali. Důkazem jsou zapomenuté chaty, které mají kolem sebe džungli z maliníku, jež je obsypaný sladkými plody. Pokud však chcete své zahradnické nadšení posunout o úroveň výš a dopřát keřům to nejlepší, pěstujte je na tzv. mřížce. Zajistíte si tím skvělou úrodu

Maliny – benefity pro zdraví

Maliny nejsou jen lahodnou letní pochoutkou, jsou také hodnotným produktem. Vyrábí se z nich džemy, kompoty, zmrzliny, jsou skvělé do jogurtu nebo jako přísada do lahodného koláče či dortu. Maliny obsahují velké množství vitamínů a minerálů. Pomáhají normalizovat krevní tlak a chránit před aterosklerózou. Červené plody jsou také plné antioxidantů, které jsou cenné při boji se záněty všeho druhu.

Bohatou úrodu s velkými plody získáte jen, pokud se budete o rostliny dobře starat Zdroj: Jill Wellington / Pixabay

Jak na bohatou úrodu malin

Bohatou úrodu s velkými plody získáte jen, pokud se budete o rostliny dobře starat. To znamená, že dostanou vše, co potřebují. Od slunečního světla a vody, po kvalitní stanoviště. Na jeden důležitý bod se však často zapomíná, a to je tzv. maliníkový podvazek. Co to znamená?

Proč maliny vázat?

Zahrádkáři odpozorovali, že nenavázané rostliny rostou pomaleji, plody se zmenšují a ztrácejí svou jedinečnou chuť. Oproti tomu navázané maliny jsou odolnější proti chorobám a různým škůdcům, květy se lépe vyvíjejí, větvičky se, při nepřízni počasí, lámou jen občas. Rostlina má dostatek prostoru, slunce a tepla. V neposlední řadě se plody lépe sklízejí. Komu by se chtělo brodit skrze keře s nepříjemnými trny? Maliníkový podvazek se provádí na jaře, ihned po odřezání výhonků. V této době by ještě neměly být rozvinuté pupeny.

Maliny na mřížce

Existuje spoustu podvazkových technik, mřížková metoda neboli metoda tapisérie, je však skutečně efektivní. Záleží pak na vás a vaší zručnosti, jestli si zvolíte jednu mřížku, dvojitou, či ve tvaru T nebo V. Princip je však společný – narovnat rostliny, získat dostatek slunečního záření a prostor, jímž volně proudí vzduch.

Jedna mřížka

Tento způsob vázání je vhodný pro malé rostlinky. Stačí na každé straně řádku připevnit tyč nebo vyšší kolík a k nim připevnit dráty ve výškách 1,65, 1,05, 0,75 m. Větvičku tak navážete třikrát.

Dvojitá mřížka

Tato metoda je vhodná na vyšší rostliny. Budete potřebovat až dva metry vysoké sloupy, na něž horizontálně připevníte další dvě dřeva. Na každé straně vám vznikne dvojramenný kříž. Umístění podpůrných dřev by mělo být cca 45 cm od půdy a druhý přibližně 20 cm pod vrcholem rostliny. Rostlinu navazujete na dvou místech.

Mřížka ve tvaru V

V tomto způsobu úvazku jsou větve pod určitým úhlem. Střední zóna keře zůstává volná, což zajistí kvalitní „profuk" větrem. Konstrukce je obvykle vysoká 1,8 m a vzdálenost v horním prostoru je cca 90–100 cm. Dráty jsou natažené ve výšce 60 cm a 1,5 m od linie půdy. Výhonky se nenavazují, ale pouze položí na drátky. Měly by jimi prorůstat. Pokud chcete zajistit lepší stabilitu keře, přidejte ještě pár drátů, na nichž větve položíte.

Jednotná podpěra

Máte-li keřů maliníku jen pár, můžete jim dopřát jednu oporu v podobě pletiva. Pokud máte keře u plotu, výhonky samozřejmě můžete vyvázat na něj. Dejte si však pozor, abyste vyvázali pouze nejbližší větvičky, aby se keř nezlomil.

Jaký materiál použít k vyvazování malin?

Pokud nechcete výhonky poškodit, vsaďte na motouz, nylon, nebo polypropylenovou pásku.

Zdroje: sk.vomturmhaus.com a gardenlux-sk