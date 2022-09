Neutrácejte zbytečně za sazenice. Maliníky a ostružiníky si snadno namnožíte

Namnožit maliníky či ostružiníky není žádná věda, přesto to není docela běžná věc. Víte, jak na to? Podívejte se na obsáhlé video, anebo si přečtěte, jakými způsoby můžete sami namnožit maliníky a ostružiníky z vlastních rostlin.

Zdroje: www.ovocnarstvi.eu, prima-receptar.cz

Namnožit maliníky a ostružiníky zvládnete i sami!

Chcete vědět, jak správně rozmnožit maliníky? Podívejte se na toto téměř půlhodinové video, kde se dozvíte řadu jednoduchých doporučení od zkušeného zahrádkáře:

Co se týče množení maliníků a ostružiníků, určitě ho zvládnete i docela sami bez návodu. Maliníky a ostružiníky je snadné rozmnožit a lze to provést několika způsoby, respektive pomocí kořenových odnoží, kořenových řízků či hřížením. Každá metoda má svá pro a proti.

Ostružiníky i maliníky snadno rozmnožíte sami. Zdroj: Shutterstock.com / BMJ

Snadné množení maliníků a ostružiníků

Rozhodně nejjednodušší je množení odejmutím kořenové odnože, ale v tomto případě s vámi musí rostlina spolupracovat a tato odnož musí napřed na ostružiníku být. Nejvíce odnoží mívají rostliny zhruba pět let staré.

Pak je postup poměrně jednoduchý i rychlý. Odnože odkopněte rýčem nebo krumpáčem a nachystejte jim nové stanoviště. Rostlinu zasaďte trochu hlouběji než na původním místě. Nadzemní část pak zakraťte na dva až tři pupeny. Rostlinu tím podpoříte v dobrém zakořenění a zesílení ještě před letošní zimou. Jen zdravé a silné rostliny budou plodit už příští sezonu. Pokud se vám bude zdát, že nejsou na podzim sázené sazenice v nejlepší kondici, pak je nenechávejte plodit hned první léto.

Maliníky mají nejvíc odnoží ve čtvrtém a pátém roce. Zdroj: MVolodymyr / Shutterstock

Namnožte je řízky z kořenů

Bohužel ne vždy je to tak jednoduché a některé odrůdy prostě hůře podráží a kořenové odnože netvoří. Pak přichází na řadu možnost rozmnožit je kořenovými řízky. K tomuto zákroku se také hodí podzim, ale na sadbu je ještě brzy. Z na podzim vyrytých kořenů, které odeberete od mateční rostliny zhruba v půl metrové vzdálenosti, abyste ji nepoškodili, si během zimy vypěstujete nové sazenice. Vyryté kořeny se řízkují na velikost mezi 15 až 20 cm a uloží do písku v chladném sklepě či nevytápěné chodbě.

Aby řízky prospívaly, udržujte písek mírně vlhký až do jara, kdy je budete moci vysadit na nové stanoviště.

Velmi mladé a slabé sazenice nenechejte v prvním roce plodit. Zdroj: yuris / Shutterstock.com

Další možností namnožení je hřížení

Maliníky a ostružiníky můžete zkusit také hřížit. Je to metoda nenáročná, nicméně řízky budou životaschopné až za rok nebo dva. Z matečné rostliny vyberte několik výhonů, které bude možné ohnout až k zemi. S hřížením se začíná na jaře vyhloubením asi 6 cm hlubokých rýh, kam pruty ohnete a přihnete hlínou. Ideálně ještě zajistěte prut u země skobou a podobně. Za rok, ale určitě za dva by měly mít přihrnuté výhony kořínky. Pak je oddělte od mateřské rostliny a zasaďte na nové stanoviště.