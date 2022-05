Jak se teď postarat o maliny, abyste je sklízeli po kýblech

Sladké a voňavé maliny jsou krásnou ozdobou každé zahrady. Jejich pěstování není žádná věda, stačí dodržet pár jednoduchých zásad. Odměnou vám bude spousta šťavnatých plodů po celé léto.

Říká se, že mezi drobným ovocem jsou maliny naprostým králem. Rostou a plodí i v místech, kde by to jiné rostliny velmi brzy vzdaly a nedařilo by se jim. Maliny patří mezi nejstarší známé druhy ovoce a archeologické nálezy dokazují, že byly s chutí konzumovány už v době neolitu. Pěstovat a šlechtit se však začaly až v 16. století, a to především díky mnichům v klášterních zahradách. Během 17. století už byly oblíbené nejen červené, ale i žluté odrůdy. Původně maliny pocházejí z jižní Evropy, odkud se rozšířily i do mnoha dalších oblastí. V současné době se vyskytují téměř v celém mírném klimatickém pásmu severní polokoule.

Maliny mají široké použití v kuchyni. Syrové osvěží a chutnají skvěle, ale často se z nich vyrábějí i marmelády, zavařeniny, šťávy a delikatesní dezerty. Vzhledem k tomu, že jsou i zdravé a obsahují mnoho významných látek, které prospívají lidskému tělu, můžete si z nich vyrobit i čaj či tinkturu. Proto by keř s tímto sladkým ovocem neměl chybět na žádné zahrádce.

Začněte výběrem kvalitních sazenic

Protože jsou maliny náchylné k některým chorobám, je důležité nepodcenit už samotný výběr sazenic. Pořádně si sazenice prohlédněte a sáhněte jen po zdravých keřících z důvěryhodných zdrojů. Jestliže si budete pořizovat více sazenic, není od věci vzít si více různých odrůd s rozdílným obdobím plození. Budete tak mít maliny po ruce prakticky celé léto.

Dopřejte malinám slunce tak akorát

Až se budete rozmýšlet, kam maliny umístíte, zvolte polostinné místo, které je chráněné před větrem. Určitě se jim bude dařit i tam, kde celý den svítí slunce, jen hrozí riziko spálených listů a možná to odnese i pár plodů. Vybranou lokalitu nejprve zbavte veškerého plevele.

Jakou půdu maliny ocení

Naprosto nejlépe se jim bude dařit ve středně těžké, vlhké, humózní a dobře propustné půdě s mírně kyselým pH. Ideální je směs listovky a písku v poměru 3:1. Během výsadby není na škodu přimíchat zahradnický substrát, který dodá rostlině potřebné živiny a vyvážené pH půdy. V každém případě se vyhněte jílovitým a přemokřeným půdám, zbytečně byste rostlinu vystavili napadení plísní a odehnívání kořenů.

Dřevnaté kořeny musí pryč

V momentě, kdy už jste si vybrali dané sazenice, je nutné se postarat před výsadbou o jejich kořeny. Vždy je potřeba odstranit zdřevnatělé a příliš dlouhé části. A pozor! Kořeny maliníku nemají rády vysychání, proto s výsadbou příliš neotálejte a pusťte se do ní okamžitě.

Jak na výsadbu

Začněte tím, že vykopete dostatečně hluboké otvory, do nichž sazenice postupně umístíte. Počítejte i s místem na vrstvu kvalitního kompostu, který pomůže k lepšímu a rychlejšímu zakořenění. Sazenice můžete dávat poměrně blízko k sobě, protože výsledný porost časem stejně zhoustne díky mnoha novým odnožím. Maliníky můžete sázet téměř po celou vegetační sezónu, ale nejlepší je jaro a podzim. Po vysazení keře přikryjte vyhloubenou jamku zbytkem zeminy a vydatně zalijte. Na podzim mulčujte pilinami nebo borovou kůrou. Připravte se na to, že první úroda nebude velká, postupem času ale bude malin přibývat.

Správná zálivka

V prvních měsících po zasazení dbejte na pravidelnou zálivku. Maliník sice potřebuje dostatek vlhkosti, ale dejte si pozor na přemokření, mohlo by dojít k hnilobě. U víceletých rostlin už ani moc zalévat nemusíte, protože za vás vše obstará občasný déšť. V případě velkého a dlouhodobého sucha však maliny zalévejte stejně jako ostatní vytrvalé rostliny.

Maliny a hnojení

Chcete mít velké plody plné vitamínů? Pomůže správné hnojení, protože růst malin je náročný na živiny. Nejlepší je pořídit si speciální hnojivo pro maliník, z jara je vhodné vícesložkové. Každý druhý rok na podzim zapracujte do půdy k malinám dobře uzrálý kompost.

