Maliny: 3 úžasná hnojiva z domácích zdrojů. Nebudete stíhat sklízet!

Víte, jak se postarat o maliníky a čím je přihnojovat? Vynikající hnojivo už možná máte doma! Nebude vás nic stát, přesto zajistí maliníkům nutné živiny a vám skvělou úrodu. Víte, že maliny milují například dřevěný popel? A nejen ten.

Péče o zeleninovou i ovocnou zahrádku

Zelenina a ovoce, které pěstujeme, jsou sice do určité míry i darem z hůry, protože počasí neovlivníme. I když do hry vstupuje nevyzpytatelné počasí, nejdůležitější je přece jen naše péče o rostliny a keře, která se na konec promění v chutné ovoce. Nejinak je tomu i u malin, které mohou být až divoké a bujně rostoucí pichlavé pruty vyrážející daleko za hranicí našeho pozemku, přesto se vyplácí o ně pečovat, prořezávat je i přihnojovat.

Jak pěstovat maliníky, se můžete podívat v tomto informativním videu ze Zahrady pro radost:

Jaká hnojiva vyhovují maliníkům?

V květnu už byste měli mít jakékoli zásahy do záhonu s maliníky vyřešené a nyní můžete investovat čas do jejich přihnojování, ale také například i do mulčování. Zatímco maliníky brzy obrostou bohatě lisy, nízko u země jsou pruty poměrně odhalené a mulčování skýtá rostlinám mnohé výhody.

Maliníky jsou totiž dobře známé tím, že například mulč z posekané trávy je pro ně ideální, stejně tak se doporučuje sláma, listí nebo kůra. Maliníky upřednostňují mírně kyselé pH, respektive hodnoty 5,5 až 6,5. Proto kyselejší tráva ani kůra nevadí, naopak mírná kyselost prospívá tomu, že rostliny mohou lépe využít veškerých živin.

Také domácími hnojivy můžete maliníkům přispět. Inspirujte se například v tomto videopříspěvku o výrobě hnojiva ze slepičinců. Jde o skutečně vynikající domácí hnojivo silně dusíkaté, které se hodí nejen k maliníkům, ale v podstatě k veškeré zeleni už na začátku sezony:

Pamatujte, že i domácí hnojiva je nutné ředit. V případě zákvasu ze slepičinců to platí dvojnásob a také je nutné nechat slepičince kvasit někde opodál, kde vás zápach nebude rušit. I následné ředění a užívání je pro silné povahy.

Přihnojujeme nejlépe do již prolité půdy. Rozhodně je vhodnější víc ředit než používat hnojiva příliš koncentrovaná. U maliníků stačí přihnojit je pořádně alespoň dvakrát za sezonu, prvně v době tvorby květů a pak znovu během tvorby plodů.

Správná péče se vyplácí. Zdroj: shutterstock.com

Maliníkům vyhovuje i kompost nebo jeho výluh

Maliníkům rozhodně prospějete kompostem, ale také výluhem z kompostu, který se hodí například když máte zamulčováno a přidávat další matriál pod mulčovací vrstvu se již nehodí. Výluh připravíte z kompostu a vody. Ideálně můžete několik kilogramů kompostu nasypat do jutového pytle a ponořit do nádoby s dešťovou vodou. Po dvou dnech odstraňte pytel a nařeďte tekutinu dostatečně tak, aby měla barvu slabého čaje.

Dřevěný popel má pro maliny cenu zlata

Podobně jednoduchá příprava je i hnojiva z dřevěného popela. Jedno kilo popela zalijete třemi litry vody. Nechejte odstát až tři dny a tekutinou zalévejte. Jiný recept na hnojivo z popela využívá také octa a monofosfátu draselného. Zahrádkáři tento domácí přípravek považují za skvělé a plnohodnotné hnojivo, a proto se určitě hodí vyzkoušet jej. Litr popela máčejte den v 10 litrech vody a druhý den přilijte 1 litr octa. Nechejte znova odstát alespoň den a přidejte jednu polévkovou lžíci monofosfátu. Vše pořádně promíchejte a tekutinou přihnojujte maximálně dvakrát za měsíc, ale vždy do dobře prolitého záhou.