Chcete sladké obří maliny? Nakrmte je super hnojivem z popela a kvasnic

Co dělat, když vaše malinové keře na zahradě neprospívají? Pomohou obyčejné kvasnice a popel. Malinám to udělá velice dobře!

Zdroje: garden-cs.desigusxpro.com, hobby.instory.cz

Keře plné malin jsou součástí mnoha zahrad, protože jsou velmi odolné a nenáročné na pěstování. Co jim svědčí? Určitě slunné místo s kvalitní, výživnou a lehčí půdou. Dobře se jim daří i na suchých místech, ale tam vás nečeká nic moc úroda a plodů je pak méně. Chcete sklízet mísy plné nádherných malin? Dopřejte jim jednoduché domácí hnojivo, které vám to zajistí a hlavně ho máte vždy doma po ruce.

Kvasnice jako doping

Bohatou úrodu s velkými plody získáte tehdy, pokud se budete o rostliny dobře starat. A je to jednoduché, stačí je jen nadopovat kvasinkami. Jsou skvělým pomocníkem nejen pro maliny, ale i pro mnohé další rostliny. Nadopují je vším, co potřebují k zdravému růstu. V tomto případě konkrétně bílkovinami a aminokyselinami. Zároveň vyživí půdu potřebnými sacharidy, lipidy a především prospěšným dusíkem a nezbytnými minerály, které potřebují všechny rostliny ze zeminy načerpat. Stačí si připravit jednoduchý roztok a správně ho během vegetační sezóny používat.

Malinám prospěje hnojivo z kvasnic, cukru a vody. Zdroj: Profimedia.cz

Příprava hnojiva

Postačí vám 100 gramů čerstvého nebo 30 gramů sušeného droždí, dále 100 gramů cukru a 5 litrů teplé vody v maximální teplotě 55 °C, protože jinak se kvasnice zničí a o prospěšné mikroorganismy byste snadno přišli. Kvasnice a cukr rozmíchejte v připravené vodě a nechte je pracovat tak 2 dny, aby se plně aktivovaly a dodaly malinám všechnu potřebnou výživu. Nádobu s roztokem nechte na teplém místě a občas vše pečlivě promíchejte. Směs začne postupně bublat a bude zvyšovat svůj objem, a proto je vhodné použít větší nádobu.

Maliny pohnojte nejdříve kvasinkami a poté nasaďte popel

Po 48 hodinách nařeďte vzniklé hnojivo z kvasnic v poměru 1:10 odstátou vodou bez chlóru, ten by totiž malinám dobře neudělal. A vše je připraveno, abyste mohli výživnou zálivku nalít k maliníkovým keřům. Ke každému maliníku celých 5 l, a to nejlépe ráno nebo pozdě večer. Během slunného dne by totiž mohlo dojít k poškození kořenů.

Protože hnojivo z kvasinek vytahuje z půdy draslík je potřeba ho doplnit. K tomu vám pomůže dřevěný popel. Budete ho potřebovat asi 600 gramů a stačí ho rozpustit v 10 l vody. Nechte odpočinout 1 den i tuto směs a aplikujte ji 1 týden po hnojení kvasinkami. Místo popela můžete použít i komerční hnojivo, jehož složení klade důraz na draslík.

Hnojivo z kvasinek vytahuje z půdy draslík, doplňte ho dřevěným popelem. Zdroj: Profimedia.cz

Nespočet důvodů, proč mít maliny po ruce vždy čerstvé

Maliny obsahují celou řadu cenných látek, které chrání a pozitivně ovlivňují naše zdraví, protože posilují celkovou imunitu lidského těla. Pomáhají při chřipce a nachlazení, podporují pocení a zejména u malých dětí pomohou snížit vysoké horečky. A to není všechno! Mají další drahocenné vlastnosti. Snižují hladinu cholesterolu i cukru v krvi, pročišťují střeva a chrání náš zrak. Dokonce mají vliv na kvalitu pokožky, nehtů i vlasů.

Maliny obsahují celou řadu cenných látek, které chrání a pozitivně ovlivňují naše zdraví. Zdroj: Profimedia.cz

Rozhodli jste se hubnout? I tady vám budou maliny skvělým pomocníkem, protože mají minimum kalorií a neobsahují žádný tuk. Když si je dáte během odtučňovací kůry ke svačině, pomohou vám z těla dostat přebytečnou vodu.

A aby toho nebylo málo? Nejenže dokážou zlepšit duševní stav a pomáhají zahnat deprese, ale je známý i jejich pozitivní vliv při léčbě rakoviny, chudokrevnosti a Alzheimerově chorobě. A v neposlední řadě, slouží také jako skvělé afrodiziakum.