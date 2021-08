Jak si zajistit skvělou úrodu malin na příští rok. Máte poslední možnost jednat

Vonící a lahodné maliny miluje snad každý. Jak se o keř postarat po sklizni, aby bohatě plodil i příští rok? A jak ho správně ořezat podle odrůdy?

Maliníky jsou nenáročné rostliny. Potřebují písčitohlinitou či hlinitou zeminu s mírně kyselou reakcí a slunce. Existují dva druhy odrůd. Letní a stáleplodící, tzv. remontantní. Letní maliníky plodí jen v létě, na přelomu června a července. Ovoce roste na výhonech vyrostlých v loňském roce. Po odplození uhynou. Remontantní odrůdy mohou plodit jak brzy v létě, tak ještě jednou, na přelomu srpna a září. Ovoce roste na konci nových letorostů.

Letní odrůdy maliníku

Vyznačují se tím, že v jednom období nabídnou bohatou snůšku plodů. I když výhony jednouplodících keřů po sklizni odumírají, už během vegetace vyrůstají nové. Mají jen jeden typ šlahounů, tzv. floricane. Ty jsou dlouhé, silné a s bočními výhonky. Na jejich koncích uvidíte seschlé zbytky květenství a ovoce. Šlahouny jsou zpravidla šedé až béžové barvy.

Letní odrůdy nabídnou v jednom období bohatou snůšku plodů. Zdroj: Profimedia

Stáleplodící maliník

Větve remontantního keře postupně přirůstají a plodí. Někdy i během celého léta. Mají tři typy šlahounů. Primocane, tedy ty, které plodí až za dva roky. Floricane plodící každý rok a výmladky, které plody nenesou. Primocane je silný a dlouhý šlahoun bez bočních větví. Výmladek je malý, štíhlý šlahoun, o polovinu méně dlouhý než dospělý výhon. Primocane mají obvykle tmavě hnědou barvu a na řezu jsou zelené. Někteří pěstitelé stáleplodící maliníky na zimu seříznou až u země a nic víc neřeší. Tento způsob je však radikální a hrozí, že keř přes zimu umrzne.

Jak prořezat letní odrůdy malin

U letních odrůd odstraňte všechny odpolozené větve. Ty mají tmavou barvu kůry. Ponechte pouze nové letorosty. Vrcholky keře nikdy nezkracujte, snížili byste tím výnos plodů.

Vršek šlahounů nestříhejte. Zdroj: Olga Selyutina / Shutterstock.com

Jak stříhat remontantní odrůdy malin

Keř zbavte všech výmladků hned u země. Odstřihnete také floricane šlahouny, které jsou již odplozené. Seřízněte i mrtvé, poškozené, slabé nebo uschlé větve. Ty by rostlinu zbytečně vysilovaly. Přes zimu by se měly ponechat pouze nejsilnější výhony. Hustota by neměla přesáhnout cca 20 šlahounů na metr čtvereční.

