Je ideální čas vysadit maliníky: Tipy odborníků, jak mít ještě letos bohatou úro

Pěstování malin není nikterak složité, ale nějaká pravidla se přeci jen najdou. Ty si dnes připomeneme a poradíme, kdy a jak nejlépe maliny vysadit, aby vám ještě letos plodily.

Čerstvé maliny ze zahrádky jsou trochu jiným pochutnáním než ty kupované. Už jen to, že si je trháte rukama a strkáte rovnou do pusy. Občas sice narazíte na pachuť, kterou po sobě zanechává „smradlavka“ kněžice zelená, ale i to ke sběru malin tak nějak patří.

Jestli se chystáte na zahradu umístit maliník a vychutnat si sladké zrníčkové plody malin, máme pro vás souhrn všech potřebných informací.

Vybrat si můžete jednou plodící nebo dvakrát plodící rostlinu. Zdroj: Shutterstock.com

Vyberte vhodné stanoviště

Jako každá jiná rostlina, i maliník má určité požadavky na umístění. Pro maliník vyberte světlé a slunné stanoviště. Když ho vysadíte do polostínu nebo stínu, má tendence se vytahovat za sluncem a šlahouny jsou zbytečně moc dlouhé. Ideální pěstování je do výšky 600 metrů nad mořem, ve vyšších polohách se mu nebude dařit úplně dobře. Vybírejte i takový prostor, abyste se okolo rostliny mohli dobře pohybovat a trhat maliny ze všech stran.

Na jednom místě můžete maliny pěstovat zhruba 8 až 10 let.

Připravte maliníku místo

Maliník nepohrdne humózní, dobře propustnou a mírně kyselou půdou. Což znamená, že když zapracujete (a tím zeminu vlastně i zryjete) do půdy dobře proleželý kompost, máte pro rostlinu připravené ideální podmínky. Samozřejmostí je předchozí odplevelení. Maliník vysaďte tak hluboko, aby kořenové pupeny byly cca 5cm pod zeminou. Přimáčkněte rostlinu do hlíny a zalijte vodou.

Nezapomeňte na fakt, že kořeny maliníku prorůstají zemí velmi rychle, takže pokud jim chcete v invazi zabránit, ohraďte kořeny maliníku deskami tak, že je zapustíte do země ze všech stran.

Dodržujte také vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami. Jednou plodící odrůdy sázejte v řadě 40 - 60 cm a mezi řadami 150 cm. Dvakrát plodící odrůdy pak v řadě 75 cm.

Zálivka maliníku

U mladých rostlin zavlažujte obzvlášť pravidelně, to samé platí i v parných létech. Všeobecně maliníky snesou dost vody, ale ne moc často. Pokud je horké léto, hojně je zalijte a poté pár dnů vyčkejte na vyschnutí zeminy. Tímto postupem zabráníte i nežádoucí plísni a zahnívání kořenů.

Keře maliníků je třeba pravidelně zastřihávat. Zdroj: VH-studio / Shutterstock.com

Je důležité hnojení?

Ano, hnojení byste měli dopřát malinám dvakrát za sezónu. Na jaře je nejspolehlivější organické hnojivo, například hnůj nebo kompost. Druhé hnojení se provádí po sklizni, kdy je rostlina značně vyčerpaná. Hodí se draselné hnojivo, aby byla rostlina předpřipravena na zimní období.

Tipy

V sezóně odstřihávejte nové výhony, které se vám nehodí. Keř by měl být neustále prosvětlený, aby k němu mohlo sluníčko.

Rozhodně občas kontrolujte rostlinu, aby nedošlo k napadení mšicemi a jinými škůdci.

Vždy je lepší mít u malin oporu, ke které maliny vyvazujte už během léta.

Odplozené výhony zastřihněte až u země.

