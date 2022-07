Speciální čínská metoda pěstování jahod: Minimální prostor – maximální úroda

Jak pěstovat jahody na malém prostoru? Využijte rozsazování jahodníků a už teď naplánujte, jak budete pěstovat jahody příští rok. Čínská metoda využívající netkanou textilii a mulč je jednou z nejlepších pro malé prostory i záhony.

Zdroje: cs.masinealati.rs, chalupari-zahradkari.cz

Málo místa pro jahodníky?

Jahody lze pěstovat mnoha způsoby a díky některým lze využít i opravdu malých prostor. Takové pěstování však není specifické jen tím, že jahodníky vysadíte do květináčů vertikálně, pytlů či závěsných košů. Pro pěstování na malém prostoru je vhodné vytvořit také specifické podmínky, na což jsou mistři velkovýroby ve všech směrech. Můžete sice namítat, že čínské zboží není vysoké kvality, ale nenechejte se zmýlit. Také Čína produkuje zboží na úrovni, ale za podstatně odlišné ceny a pro trhy, kde se dá takové zboží prodat. Proto můžete také v Japonsku nalézt produkty z Číny, ale až překvapivě kvalitní.

Ale vraťme se zpět k čínské metodě pěstování jahod. Tento způsob spočívá v daném postupu, a především dobrém mulčování. Jak vypadá čínské pěstování jahod, které se skvěle hodí i pro malé prostory?

I na malém prostoru můžete sklidit hodně jahod. Zdroj: Profimedia

Metoda pěstování, když místo nestačí

Tato metoda se nejlépe hodí pro jahodník velkoplodý a lze ji použít dobře na pěstování v jakékoli nádobě, která může být také velmi úzká či vysoká. Důležité je pořídit kvalitní, vzdušný a výživný substrát, netkanou textilii a mulč.

K mulčování jahodníků čínskou metodou se hodí i kompost, ale také piliny, suchá tráva nebo sláma.

Mulčování jahodám svědčí. Zdroj: Shutterstock.com / Igor Borodin

Jak pěstovat jahody na malém prostoru

Samotný postup je následující. Jahody vysaďte ve zhruba dvaceticentimetrových rozestupech do kvalitního substrátu, který je pokrytý netkanou textilii. Samozřejmě pro zasazení je nutné v místě vpichu udělat do textilie malé otvory. Cílem je mít půdu zcela zakrytou, proto nedělejte díry veliké, ale jen přiměřené velikosti sazenice. Díky textilii se dostane k rostlinám zálivka, ale méně se bude voda odpařovat, a navíc mulč zabrání růstu plevelů, které by jahodníku odebíraly živiny z půdy.

Než se vrhnete na nejdůležitější část této metody, prolijte vydatně květináče vodou, a to až dvojnásobným množstvím než obvykle.

Následující den aplikujte mulč na celý povrch textilie. Tato další vrstva má dvojí funkci. Bude také bránit odpařování vláhy, ale navíc bude jeho vrchní vrstva suchá, a proto vhodná jako podklad pro následné zrání jahod.

Tento způsob pěstování je vhodný i na balkony a parapety, nicméně jej lze rozhodně použít i na klasické pěstování v záhonu. Nyní nastává období, kdy bude možné přesazovat a dělit trsy jahod, proto si dobře rozmyslete, co s nimi budete dělat. Čínská metoda je vhodná pro záhony i nádoby na terasách a oknech.