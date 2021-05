Jak vyhnat mandelinku bramborovou: Nejlépe se osvědčil roztok hořčice a octa

Mandelinka je velmi plodná. Za měsíc dokáže naklást až 500 vajíček. Po 4-15 dnech se vylíhnou nenasytné larvy. Jak mandelinku bramborou vyhnat ze zahrady? Zkuste obyčejnou hořčici.

Mandelinka bramborová

Americký brouk. Tak se za komunismu říkalo mandelince bramborové, která dokáže zničit úrodu téměř přes noc. Poprvé byla popsána v roce 1824 v americkém Coloradu. O více než 50 let se na obchodních lodích dostala do Evropy. V roce 1922 se ve Francii přemnožila tak moc, že zemědělci vůbec poprvé použili postřiky. První nařízení sběru mandelinek pochází z roku 1939. Rozkaz vydala Třetí říše a týkala se Protektorátu Čechy a Morava, který byl zásobárnou zemědělských plodin. Mandelinka se však v té době ještě na naše území nevyskytovala. Nastěhovala se sem až v červenci 1945. Dnes působí úsměvně provolání vlády k boji proti mandelince bramborové, které vyšlo 28. června 1950. Brouky měli na naše území nosit tajní agenti za tmy v krabičkách. Tak se mandelinka využila k propagandě.

Hořčice

Češi dokáží zkonzumovat 15 tisíc tun plnotučné hořčice ročně. Chutná nám k párkům nebo s ní dochucujeme omáčky. První zmínky o výrobě a konzumaci hořčice se datují do roku 800 n.l., kdy dvůr Karla Velikého nařizuje všem statkům, aby ho zásobili hořčicí. Hippokrates se zmiňuje o hořčici jako o léku, Pythagoras ji doporučoval na hadí uštknutí a používala se na bolest zubů nebo na revmatismus. Rozemletá semena hořčice černé se doporučovala používat ve formě obkladů při zánětech dýchacích cest či pohrudnice. Prokrvuje totiž hlouběji ležící orgány. Zajímavostí je, že oblíbená plnotučná hořčice je jako produkt českým fenoménem. Nikde jinde na světe ji nevyrábí. Její specifickou chuť tak najdeme jen u nás.

Češi dokáží zkonzumovat 15 tisíc tun plnotučné hořčice ročně. Zdroj: Shutterstock.com / Elena Veselova

Proč to funguje

Na jaře, po prohřátí půdy, vylézají tzv. jarní brouci. Jsou to oplozené samičky, jejichž úkolem je naklást co nejvíce vajíček. Za optimální podmínky pro mandelinku se považujte teplota vzduchu kolem 25 °C. Avšak Americký brouk nepočítá s tím, že jsme národ plnotučné hořčice. Mandelinka totiž nemá ráda účinné látky, jež se v semínkách rostliny nacházejí. Kromě mastného oleje to je glykosid sinalbin a fermenty, které reagují s vodou. V tu chvíli se uvolňuje hořčičná silice v podobě štiplavého a těkavého oleje, jež působí dráždivě. Plnotučná hořčice také obsahuje ocet, ten nám s broukem také pomůže.

Americký brouk nepočítá s tím, že jsme národ plnotučné hořčice. Zdroj: Diyana Dimitrova/Shutterstock

Recept na postřik z hořčice

Tento postřik účinkuje i na hlemýždě a slimáky, působí preventivně proti plísním a zlepšuje pH půdy. Budete potřebovat 1 kg sušené hořčice, kterou koupíte na internetu za 140 Kč, 100-120 ml octa a teplou vodu. Připravte si 10 l kýbl a nalijte do něj teplou vodu. Přidejte hořčici a ocet. Zamíchejte a nechte rozpustit. Roztok nalijte do lahvičky s rozprašovačem a ošetřete listy rostlin. Buďte však opatrní, abyste je nespálili. Postřik provádějte večer, kdy už není aktivní slunce. Tuto směs můžete použít i na zelí nebo na rostliny napadené mšicemi.

