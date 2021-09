Mandevilla a její pěstování v zimě: Je nutné hlídat teplotu i zálivku

Mandelvila (mandevilla) byla před časem ještě novinkou v českých zahradnictvích, nyní se ale u nás objevuje čím dál častěji. My máme doma dvě a zatím se nám úspěšně daří je přezimovat. Mandevily jsou krásné, tropické rostliny, a proto hodně zimomřivé. Víte, co udělat s madelvilou, aby dobře přezimovala a na jaře opět bohatě obrazila a v létě krásně kvetla?

Krásné mandevily pěstujte na zahradě nebo jako pokojovky

Mandelvily máme dvě a hoví si v květináčích blízko vchodu do našeho domu. Jsou to rostliny popínavé, a proto se nám krásně pnou po spuštěném řetízku. Zdobí obdivuhodně lesklými a pevnými listy i výraznými květy ve tvaru zvonku, které jsou poměrně velké. Kdybyste řekli, že je ta rostlina natolik dokonalá, že musí být plastová, na první pohled by s vámi kdekdo souhlasil. Pnoucí se liána stonku se krásně kroutí směrem nahoru a rostlina tak získává kuželovitý tvar hýřící zelení a záplavou květů.

Mandevila, starším názvem Dipladenia. Zdroj: Maleo / Shutterstock

Mandevila nebo Dipladenia?

Český název Mandevila se píše jen s jedním „L“ a rostlina je někdy označována starším názvem Dipladenia. Můžete si všimnout, že na základě genového zkoumání byla velká spousta rostlin rozřazena do jiných skupin nebo naopak sloučena do jedné. Z tohoto důvodu byly do rodu Mandevilla přiřazeny i rody Dipladenia, Macrosiphonia, Quiotania, Telosiphonia, Exothostemon a mnohé další. Rod Mandevilla obsahuje okolo 120 druhů, které pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky. Proto se u nás pěstují většinou jako pokojovky, které se letní na zahradě v květináči, aby byly jednoduše přemístitelné k přezimování uvnitř domu. Pokud jí nabídnete oporu, poroste směrem vzhůru. Bez ní může být i převislá.

Teplomilné mandevile svědčí letnění

Mandevila je tropická popínavá liána či keř s jednoduchými pevnými listy. Nálevkovité květy bývají barvy červené, růžové, žluté či bílé, někdy i purpurové nebo oranžové. Tak jako mnohé exotické rostliny i poraněná mandevila vylučuje jedovatý latex. Snáší dobře polostín a vysoké teploty. A i když zvládne krátké sucho, nejraději má pravidelnou zálivku a výborně se jí bude dařit v samozavlažovacím květináči. Aby se pnula, potřebuje oporu, zpočátku je vhodné přichytit ji provázkem nebo drátkem, dál už poroste vzhůru sama.

Mandevila bez opory bude převislá. Zdroj: Wut_Moppie / Shutterstock

Mandevilu přezimujte na světlém místě

Protože jde o teplomilnou trvalku, teploty pod deset stupňů Celsia jí nesvědčí. Můžete ji přezimovat na světlém místě. Přemístěte ji do zimní zahrady, skleníku nebo chodby. Můžete ji na zimu sestřihnout a omezte také její zálivku. Protože má mandevila ráda vzdušnou vlhkost, určitě ji potěšíte občasným rosením. Během období zimního klidu stačí zalévat jen velmi mírně, aby nepřeschla. I když opadají listy, neznamená to, že hyne. Na jaře zase obrazí a přihnojovaná fosforečným hnojivem vám napřesrok zase hojně pokvete.

