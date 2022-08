Mátu nic neohrozí, mandelinka mátová je pro ni ale likvidační: Jak se jí zbavit

Možná, že jste na zahradě narazili na zeleného lesklého broučka. Jde o škůdce, kterému se říká mandelinka mátová. A pokud dorazí k vašich záhonům s mátou, budete mít o jeden velký problém navíc.

Máta se dokáže šířit jako plevel. Roste zběsile, je odolná a má kolonizátorské sklony. Sotva zabere kousek půdy, už se poohlíží po dalším, aby bylo její mátové království co nevětší. Přestože působí sebevědomě (a trochu neohroženě) jednoho velkého nepřítele má, mandelinku mátovou (Chrysolina herbacea). Tenhle brouček je pořádný „macek“, měří 7 – 9 milimetrů a vyznačuje se zelenkavě kovově lesklými krovkami. Zatímco děti ho obdivují, dospělí (a všichni milovníci mátového mojita) by ho raději viděli co nejdál od domu. Proč?

Máta je sice plevel, ale voňavý a chutný. Zdroj: Profimedia

Smrt nosí krajku

Mandelinka mátová je brouk, který se za suchého počasí velmi rychle množí. Vajíčka mandelinky najdete na spodní straně listů, a pokud je včas nezlikvidujete, za pár dní se z nich vylíhnou larvy, které se během čtyř až šesti týdnů zakuklí. Larvy (stejně tak jako jejich dospělí příbuzní) likvidují mátové listy. Vykusují do nich drobné dírky, které dávají listu podobu krajky. Bohužel tahle „ozdoba" je pro mátu osudová. Pokud nadále zůstane ve spárech mandelinek, hrozí jí smrt.

Mandelinku mátovou je nejlepší obírat ručně. Zdroj: Profimedia

Nepřítele sebrat!

Bohužel v případě bylinek se chemické přípravky nedoporučují. Proto pokud se chcete zbavit mandelinky mátové, spoléhejte se na svoje ruce. Sbírání brouků je trochu mravenčí práce, protože při sebemenším doteku padají na zem a vy je pak budete jen těžko hledat. Obrňte se trpělivostí a tyhle malé tyrany v klidu „očesávejte“. Pokud na mátovém keři najdete kromě brouků i larvy a vajíčka, bude lepší, když celý výhon seříznete. Ale nebuďte smutní. Máta je plevel, který jen tak něco nepoloží. Za pár dní na záhonu zase vyraší nové lístky.

Škůdce může mást tělem. Mandelinka mátová vypadá jako pěkný brouček. Zdroj: Profimedia

