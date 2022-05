Proč naše babičky pěstovaly mateřídoušku? Nádherné fialové koberce uklidní nervy

Mateřídouška je zajímavá voňavá bylinka, kterou byste měli mít na zahrádce i vy. Funguje jako perfektní léčivka na mnoho neduhů, je báječným kořením v kuchyni, uklidní vaši mysl, a když se vám rozroste, budete mít ve svém okolí doslova barevný ráj.

Mateřídouška patří k velice oblíbeným bylinám od nepaměti. V současné době je rozšířená téměř po celé Evropě kromě severu. Velice rozšířená je i v Asii a v Africe. Nejvíce druhů však roste ve Středozemí, odkud také pochází. Na našem území se můžete setkat jen s některými druhy, nejčastěji je to mateřídouška obecná, vejčitá, časná, úzkolistá nebo olysalá. Ne každá z nich má léčivé účinky, ale pěstují se jako nádherné skalničky. V době květu je mateřídouška hojně pokryta fialovými kvítky a line se z ní příjemná aromatická vůně.

Mateřídouška obecná (Thymus serpyllum)

Mateřídouška je velmi blízká tymiánu, opojně voní a má typicky nahořkle štiplavou chuť. Obě rostliny jsou téměř k nerozeznání, mají podobnou vůni a podobné léčebné účinky. Obsahují významné silice, například thymol, karvakrol a linalol. Jsou v nich užitečné hořčiny, třísloviny a flavonoidy. Složení jednotlivých silic závisí od konkrétního druhu a místu původu.

Mateřídouška patří mezi ohrožený druh, který je zákonem chráněný. Zdroj: Shutterstock

Mateřídouška je chráněná

Protože mateřídouška roste i ve volné přírodě, kde byla po mnoho let poškozována průmyslovými hnojivy, je jí čím dál méně. Patří tedy mezi ohrožený druh, který je zákonem chráněný. Proto ji nikdy z přírody na svou zahradu nepřenášejte. Ve výsledku by se vám stejně nemusela uchytit a není nad to vypěstovat si bylinku vlastní.

Mateřídouška je drahocenný lék

Popíjejte pravidelně mateřídouškový čaj, dá vám klid na duši a zaručenou pohodu. Velmi zabírá i při bolestivé menstruaci, bolestech hlavy, závratích nebo nervových výkyvech. Trápí vás zažívací potíže, močové cesty či únava? Tady vám bude bylinka také zaručeným pomocníkem. Už naše babičky ji aplikovaly na kašel, slabosti svalů, žaludeční křeče. Dávaly také silný mateřídouškový nálev dětem do vany, aby byly zdravé, a hlavně aby nezlobily a dlouho spaly. Mateřídouška je doporučována při obrně, roztroušené skleróze, revmatismu, pohmožděninách, modřinách, otocích, hematomech, při bronchitidě a zánětu průdušek, anebo jako prospěšný podpůrný prostředek na nespavost.

Jak na pěstování

Nejlépe na jaře nebo na podzim si můžete namnožit mateřídoušku ze svých zdrojů nebo od jiného pěstitele dělením trsů. Samozřejmě můžete začít s pěstováním už od semínek, anebo využít nabídky oblíbeného zahradnictví.

Vyberte mateřídoušce správné stanoviště

Mateřídouška ocení slunné místo s dostatkem světla. Protože dobře snáší sucho, můžete ji umístit do lokalit, které často vysychají. Pěstovat ji můžete i v nádobách, ale v tomto případě si dejte pozor na přelití, na nadměrnou vlhkost reaguje rostlina často hnilobou. Ocení i místo, kde není moc větrno, ale na výbornou snáší kupodivu mráz.

Správný substrát je základ

Mateřídoušce se dobře daří v pískovcové a vápenité půdě, která je zásaditá. Jestli jí chcete přilepšit, dodejte jí vápno, na které je ve volné přírodě zvyklá.

Mateřídoušku posílíte, když ji po odkvětu seříznete. Zdroj: shutterstock.com

Mateřídoušku po odkvětu prostříhejte

Na první dojem působí rostlina jemně, ve skutečnosti je však velice odolná. Přesto ji posílíte, když jí po odkvětu seříznete odkvetlé květy. Díky tomu vám v další sezóně na jaře brzy obrazí novými květy.

