Jak se zbavit mechu na betonových chodnících: Potřebné suroviny už máte doma

Mech patří k nejstarším živým organismům, který nejčastěji najdete v lese, ale často se usídlí i na cestách a chodnících na domácí zahradě. Tam nikoho krásné zelené polštářky nepotěší! Jak zlikvidovat mech rostoucí na betonu? Víme, jak s ním jednou provždy skoncovat.

Nevítaný mech často narušuje vzhled betonových ploch, ať už se jedná o dlažby, chodníky anebo zahradní konstrukce jakéhokoliv druhu. Zarostlá místa pak vzbuzují nehezký dojem, a proto je lepší je důkladně vyčistit a nejlépe se mechu zbavit navždy. Každý si může vybrat způsob, který mu bude k odstranění mechu z betonu vyhovovat nejvíce. Metod je totiž hned několik.

Mech miluje stín a vlhko

Mnohá místa, zpravidla otočená na severní stinnou stranu, kde není moc sluníčka, mechy prostě milují. Jedná se totiž o rostliny s výraznou schopností zadržovat vodu. Oproti suchozemským rostlinám nemají mechy nejen cévní systém, který by rozváděl vodu a živiny, ale ani dostatečné kořeny pro přívod vody z půdy. Proto do sebe mech vodu absorbuje celým svým tělem a dokáže tak snadno přežít i dlouhá období sucha.

Nejjednodušší a nejekologičtější způsob odstranění mechu z betonu je jeho mechanická likvidace, tedy ruční odstranění. Zdroj: shutterstock.com

Jakmile začne vnitřní zásoba vody docházet, lístky se zkroutí a zadržují tak poslední zbytky vlhka. Postupně mech začne sesychat, ztrácí barvu a vypadá jako odumřelý. Ale nenechte se mýlit! Ve chvíli, kdy trochu sprchne, mech se zanedlouho zase zazelená. Mechy se rozmnožují pomocí výtrusů a k oplodnění potřebují vlhko.

Prevence na prvním místě

Jestliže s konstrukcí betonových ploch teprve začínáte, využijte samočisticí beton. Jde o fotokatalytickou směs cementu, která dokonale funguje jak na zastíněných místech, tak na severně orientovaných plochách, kde se mech objevuje nejčastěji. Stačí pár slunečních paprsků a s mechem je konec.

Malé plochy můžete odstranit mechanicky

Nejjednodušší a nejekologičtější způsob odstranění mechu z betonu je jeho mechanická likvidace, tedy ruční odstranění. Nezatěžuje to žádným způsobem okolí a na malých plochách je velmi účinná. Vezměte si k ruce na pomoc drátěný kartáč, špachtli anebo jen ostré režné koště.

Popel umí zázraky

Tuto metodu často využívaly už naše babičky, které běžně sypaly dřevěný popel na trávníky nejen jako hnojivo, ale také proto, aby se zbavily mechu. Blíží se čas grilování, a tak budete mít docela slušnou zásobu velmi cenné suroviny v podobě popela. Má totiž vysoké pH, které většině mechů nesvědčí.

Bezvadně zabírá i kuchyňská sůl a jedlá soda

Velice snadno dostupným prostředkem je i obyčejná sůl. Na beton je ideální, ale tento způsob nepoužívejte v místech, kde se nacházejí i další rostliny, poškodilo by je to. Místo soli můžete použít i sodu bikarbonu. Mech má rád kyselé prostředí, a když pomocí sody změníte prostředí na zásadité, mech to nepřežije.

Místo soli můžete použít i sodu bikarbonu. Mech má rád kyselé prostředí, a když pomocí sody změníte prostředí na zásadité, mech to nepřežije. Zdroj: shutterstock.com

Přebývá vám doma vápno?

K odstranění mechu z betonu lze také využít roztok vápna ve vodě, které mechům milujícím kyselé prostředí také nebude po chuti.

Vsaďte i na modrou skalici

Značně osvědčeným přípravkem je i roztok z modré skalice. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů, kdy nebyly k dispozici jiné chemické prostředky. Nevýhodou je však fakt, že při silné koncentraci vznikají na betonu skvrny.

