Jak zlikvidovat mech na střeše: Rychlé, snadné a efektivní postupy za pár korun

Zabydlel se u vás na střeše mech? Nejenže to nevypadá dobře, ale krytině to v žádném případě vůbec nesvědčí. Pusťte se proto co nejdřív do jeho účinné likvidace.

Střecha porostlá mechem může být problém, ovšem ne neřešitelný. Pod mechem se drží vlhkost a krytina postupně ztrácí svou kvalitu. Nejčastěji se mech objevuje na severní straně, protože tam nesvítí tolik slunce a nejvíce jsou k zarůstání náchylné eternitové střechy a klasické pálené tašky. Nevíte, jak se mechu jednoduše a efektivně zbavit? Máme pro vás pár osvědčených tipů.

Máte z čeho vybírat

Mechů a lišejníků na střeše se můžete zbavit hned několika způsoby. Nejjednodušší, ale zároveň i nejméně účinné je mechanické odstranění špachtlí. Díky tomu, že nedojde k důslednému odstranění kořenů je výsledek jen dočasný. Vyhněte se proto zbytečné námaze a raději vsaďte na jistotu. Velice účinné jsou postřiky, které mech zaručeně zlikvidují.

Jednou ze zaručených metod je použití vodného roztoku modré skalice. Zdroj: Profimedia.cz

Výborným pomocníkem je modrá skalice

Jednou ze zaručených metod je použití vodného roztoku modré skalice. Prostředek lze zakoupit v drogeriích, zahradnických potřebách, hobbymarketech i na internetu. Smíchejte ho vždy dle přiloženého návodu, výsledný roztok byl měl být světle modrozelený. Nejlepším a nejjednodušším způsobem je aplikace stříkací pistolí. Zbavíte se tak otravného mechu a lišejníků na opravdu dlouhou dobu. Neošetřujte střechu nikdy za deště či vlhkého počasí, kýženého efektu byste se nedočkali.

Domácí postřik za pár kaček

Pokud se řadíte k nadšencům vlastnoručně vyrobených prostředků, můžete si vyrobit domácí postřik. Nejprve ze střechy manuálně odstraňte větší plochy mechu a opláchněte je čistou vodou pomocí hadice. Připravte si roztok z 0,5 l destilovaného octa a 8 litry vody, který pak na střechu aplikujte pomocí kartáče či smetáku a nechte minimálně hodinu působit. Poté postřik opláchněte čistou vodou. Jiný účinný postřik si můžete vyrobit i 0,5 l chlorového bělidla a 450 g práškového kyslíkového bělidla nebo 250 ml saponátu na mytí nádobí.

Hašené vápno

Dalším osvědčeným prostředkem, kterým vyženete mech ze střechy, je vápenné mléko. Hustota roztoku by měla být stejná jako se používá při běžném bílení. Nejlépe se vám bude aplikovat opět ve formě postřiku, proto jej nejprve přeceďte přes síto, aby se vám neucpávaly zbytečně trysky. Vápenné mléko velice dobře funguje na betonové tašky, ale hodí se i pro ostatní druhy krytin. Velice výhodné je použít tento prostředek k údržbě střechy hned na jaře, a to buď jako prevenci, nebo k odstranění mechu po zimě. Budete tak mít krásnou a čistou střechu celé léto.

Pokud se řadíte k nadšencům vlastnoručně vyrobených prostředků, můžete si vyrobit domácí postřik proti mechu. Zdroj: shutterstock.com

Měď s mechem zatočí

Na pomoc k likvidaci mechu si můžete vzít měděný proužek plechu, který zároveň slouží i jako velice účinná prevence. Připevněte jej k horní části střechy, kde bude plnit svou ochrannou funkci. Protože plech oxiduje, bude uvolňovat měděnku, která díky stékajícímu dešti mech zaručeně zneškodní. Každý rok pásku zkontrolujte a po několika letech ji vyměňte za novou.

Zdroje: www.stavebni-vzdelani.cz, www.stavimbydlim.cz, www.m.magazinplus.cz