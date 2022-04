Na mech v trávníku nasypejte na jaře popel. Vyplatí se to

Otravuje vás v trávníku po zimě mech? Zbavte se ho nejlépe hned, dokáže se rychle rozrůstat a roztahovat. Jeho likvidaci můžete provést hned několika jednoduchými metodami, které jsou navíc přírodní. Jedním z favoritů je třeba popel.

Kdo by nechtěl mít na zahradě perfektní trávník. Zelená udržovaná plocha je vždy ozdobou každé zahrady. A starat se o něj není zas tak úplně jednoduchá disciplína. Není tedy divu, že když se v něm usídlí mech, přijde na člověka lehké rozrušení. Mech je totiž jednoduchá a starodávná rostlina, která má mělký kořenový systém. Díky tomu se velice snadno rozroste téměř kdekoliv. Jednoduše se uchytí všude tam, kde má trávník slabá místa.

Začněte hledáním příčiny

Vždy je dobré přijít na to, proč se mech v trávníku objevil, protože budete vědět, jak se ho efektivně zbavit. Můžete to odhalit už podle toho, co vidíte. Jestliže má mech vzpřímené výhonky s hnědou základnou a zelenými vrcholy, je půda kyselá a suchá. Jestliže se vám rozrůstá v trávníku mech s plíživými stonky a roste na stinných místech, půda je moc přemokřená. Všechny druhy mechů totiž milují špatně odvodněnou půdu. Nejvíce mechu se často objevuje pod stromy se špatně prořezanou korunou. Pozor si dejte i na místa, odkud jste odstavili těžké předměty jako například zahradní nábytek nebo sud s vodou. Trávník je pod nimi oslabený a mech se zde bleskurychle zabydlí. Proto si vezměte k ruce ty správné pomocníky.

Postižený trávník svým vzhledem volá o pomoc a potřebuje posílit, aby se problém nezhoršoval. Skvěle ho vyživíte dřevěným popelem. Zdroj: shutterstock.com

Popel dodá živiny

Postižený trávník svým vzhledem volá o pomoc a potřebuje posílit, aby se problém nezhoršoval. Skvěle ho vyživíte dřevěným popelem. Rozhoďte ho všude, kde vidíte deficity a pak místa důkladně zalijte. Během sezóny tento postup zopakujte nejméně dvakrát do měsíce a uvidíte, že se zdravotní stav trávníku velmi vylepší.

Vápno vyladí kyselost půdy

Při nevyhovující kyselosti půdy využijte vápno. Umí dokonale upravit pH půdy žádoucím směrem, a dokonce mech částečně zničí.

Zabere i jedlá soda

Další likvidace mechu spočívá v tom, že smícháte 8 l vlažné vody s 1 sáčkem jedlé sody. Právě toto množství by vám mělo stačit na 100 m² mechu. Pak už stačí vzít do ruky zahradní postřikovač a roztok s ním na mech aplikovat.

Mýdlo nemá mech rád

Nejprve nastrouhejte a poté smíchejte 30 g mýdla s 8 l vody. Opět aplikujte pomocí postřikovače. Zhruba po 24 hodinách působení by měl mech odumřít a zabarvit se do oranžova až hněda.

Další likvidace mechu spočívá v tom, že smícháte 8 l vlažné vody s 1 sáčkem jedlé sody. Zdroj: shutterstock.com

Mrtvý mech vždy odstraňte

Odumřelý mech byste měli odstranit, protože tím krásně provzdušníte půdu a trávník. Odstraňte jej ručně nebo pomocí hrabiček, ale vždy důkladně. Takto zneškodněný mech vyhoďte mimo vaši zahradu, kdybyste jej tam nechali, mohl by se stát pro váš trávník zase nebezpečný a opět se rozrůst.

