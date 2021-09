Jak se účinně zbavit mechu v trávníku: Pomohou mýdlo nebo jedlá soda

Mech patří k nejstarším živým organismům. Když na něj narazíme v lese, vzbuzuje v nás tento zelený koberec pocit blaha. Ovšem na zahradě v trávníku je bývá nevítaným hostem. Bere trávě potřebné živiny a vláhu a způsobuje nevzhledné nerovnosti. Můžete se ho však snadno zbavit! Pomůže vám obyčejná jedlá soda a mýdlo!

Pěkně udržovaný trávník je ozdobou každé zahrady. Péče o něj není úplně jednoduchá disciplína, vyžaduje totiž dost času. Takže když se v něm usídlí a rozrůstá mech, žádnému majiteli to úsměv na tváři nevyloudí. Mech je jednoduchá a starodávná rostlina, která má mělký kořenový systém a snadno se rozroste kdekoliv. A to i v trávníku. Uchytí se ve všech místech, kde není tráva dostatečně silná na to, aby mech vytlačila.

Kde se ten mech vzal a proč se usadil v trávníku

Určitě je vhodné nejprve zjistit, proč se mech v trávníku objevil. Jakmile zjistíte příčinu, bude mnohem snazší se ho zbavit. Stav půdy je možné odhalit podle vzhledu mechu. Jestliže má vzpřímené výhonky, jejichž základna je hnědá a vrcholy jsou zelené, je půda kyselá a suchá. Když se vám objevil v trávníku mech s plíživými stonky a převážně roste na stinných místech, půda je moc přemokřená. Špatně odvodněná půda je totiž ideální pro všechny druhy mechů.

Rozpusťte jedlou sodu či mýdlo ve vodě. Mech v trávníku to ihned zlikviduje. Zdroj: profimedia.cz

Živiny a mulčování

Jednou z hlavních příčin výskytu je také nedostatek potřebných živin. Trávníku obvykle chybí dusík a další hnojiva, proto jej pravidelně vyživujte. Chybějící dusík můžete doplnit rohovou moučkou v množství 100 gramů na 1 m². V dnešní době je velice oblíbené mulčování posečenou trávou, která se nechá ležet na ploše a postupně se rozpadá. Jenže když se mulčování provádí špatně, vzniká doslova ráj pro mech. Velké množství travní hmoty totiž brání živinám vsáknout se do trávníku a podporuje zvýšení kyselosti půdy.

Nesečte „na ježka“

Jednou z příčin, proč se mechu ve vašem trávníku zalíbilo, může být i to, že jej sečete příliš nakrátko. Oslabí se tím, nestačí dostatečně zhoustnout a v některých místech si najdou svůj ráj k bujení různé druhy mechů. Ideální sečení trávníků je výška od 3 do 5 cm. Pak si trávník sám udržuje potřebnou vláhu a bude se i dobře zahušťovat.

Co dělat, když už mech trávník okupuje

Neholdujete herbicidům? Máme pro vás hned dva tipy. První možnost likvidace mechu spočívá v tom, že smícháte osm litrů vlažné vody s jednou krabičkou či sáčkem jedlé sody. Takové množství by mělo pokrýt něco kolem 100 m² mechu. Na větší plochy zvyšte množství tak, abyste dodrželi poměry použitých surovin. Pak už stačí vzít do ruky zahradní postřikovač a roztok na mech rovnoměrně aplikovat.

Mech zlikvidujete postřikem z jedlé sody či mýdla. Zdroj: profimedia.cz

Druhá metoda je s použitím mýdla. Nejprve nastrouhejte a poté smíchejte 30 gramů mýdla s 8 litry vody. Použití mýdlového postřiku je naprosto stejné jako u jedlé sody. Zhruba po 24 hodinách působení obou těchto metod by měl mech odumřít a zabarvit se do oranžova až hněda. Potom ho stačí odstranit ručně nebo pomocí hrábí. Takto zneškodněný mech vyhoďte mimo vaši zahradu, kdybyste jej tam nechali, mohl by se stát pro váš trávník zase nebezpečný a opět se rozrůst.

Zdroje: www.adbz.cz, www.thespruce.com, www.theturfgrassgroup.com