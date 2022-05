Co právě teď potřebují mečíky, aby rozvily své nádherné květy všech barev?

Mečíky neboli gladioly patří mezi oblíbené okrasné květiny českých zahrádek. Jejich pěstování je nenáročné a jejich květy každého zaujmou svou jedinečností.

Elegantní gladioly, česky mečíky, vyniknou nejen na každé letní zahradě, ale i doma ve váze na stole. Patří k jedněm z nejvýraznějších květin a při správném pěstování dorůstají až do výšky 1 až 1,5 m.

Jediná rostlina vytvoří ve svém hroznu 15 až 20 květů v mnoha barvách a typech, které vás budou těšit od července až do konce září. Listy jsou úzké, dlouhé, ve tvaru meče a šedozelené. Mečíky patří do čeledi Iridaceae a pocházejí z Jižní a Střední Afriky. Do Evropy se dostaly teprve počátkem 19. století.

Díky šlechtění vzniklo postupem času mnoho atraktivních hybridů mečíků. Zdroj: shutterstock.com

Druhy a odrůdy

Díky šlechtění vzniklo postupem času mnoho atraktivních hybridů mečíků. Kromě nejrozšířenějších mnohotvárných odrůd můžete narazit i na miniaturní druhy s malými květy. Celkem existuje více než 200 druhů mečíků, takže výběr je opravdu pestrý.

Výsadba za určitých podmínek

V první řadě byste měli probrat všechny hlízy a zkontrolovat je, jestli jsou všechny zdravé. Do výsadby se pusťte až ve chvíli, kdy nebudou v sázce jarní mrazíky, ideální je právě konec května a počátek června. Výsadbu hlíz mečíků provádějte postupně. Protože kvetení mečíků trvá v průměru asi tak 14 dní, dosáhnete toho, že nebudou květiny vykvétat najednou, ale po sobě.

Teplá a kvalitní zemina

Nejlepší je hlízy mečíků vysadit do hlinitopísčité půdy bohaté na živiny. Rostliny přímo nesnáší jílovitou a přemokřenou zeminu, trpěly by v ní a byly by vystaveny mnoha houbovým chorobám. Půda, do níž budete hlízy vysazovat, by neměla být studená, ale mírně prohřátá, proto je ideálním časem právě momentální období. Dopřejte mečíkům také závětrné a slunné místo.

Při vlastním sázení musí špička hlízy mečíku směřovat nahoru. Mečíky lze vysazovat do skupin po 3 až 5 hlízách nebo do řádků. Zdroj: shutterstock.com

Hlízy potřebují dostatek místa

Jednotlivé hlízy sázejte do hloubky 10 až 15 cm a ve vzdálenosti 20 až 25 cm od sebe. Při příliš mělkém zasazení hlíz se rostliny vyvracejí. Mečíky lze vysazovat do skupin po 3 až 5 hlízách nebo do řádků. Při vlastním sázení musí špička hlízy směřovat nahoru a výsadbu je nutné hned dostatečně zalít. Na záhonu se budou mečíky vždy dobře vyjímat s jiřinami, liliochvostci, okrasnými travinami nebo jinými trvalkami.

Tip proti chorobám

Nejzávažnějším škůdcem mečíků jsou třásněnky, které rostlinu ničí svým sáním a často jsou přenášeči mnohých viróz. Většinou přezimují na uskladněných hlízách a jejich přemnožení může způsobit, že se květy mečíků vůbec nevytvoří nebo nerozkvetou a listy budou vysáté a nemocné. Prevencí a nejjednodušší likvidací třásněnek je moření hlíz. Mořicí roztok připravte ještě před samotnou výsadbou, přidat do něj můžete i fungicid proti houbovým chorobám. Délka moření závisí na daném přípravku. Praktické je před mořením vložit hlízy do plastové síťky od ovoce, budou se vám z roztoku pak snadněji vyndávat.

Nikdy ne na stejný záhon

Pro pěstování mečíků platí jedno důležité pravidlo. Nikdy nesázejte mečíky na stejné místo jako v minulé sezóně. Každoročně střídejte stanoviště, protože by mohlo dojít k nákaze houbovými chorobami.

Zhruba koncem září či počátkem října odstraňte přebytečné suché stonky i listy a vyjměte hlízy ze země. Zdroj: shutterstock.com

Co s mečíky po odkvětu

Jakmile mečíky odkvetou, seřízněte celé jejich stvoly i s květenstvím těsně u země. Listy zatím ponechte, a jestliže není extrémní sucho, už rostliny nezalévejte. Zhruba koncem září či počátkem října odstraňte přebytečné suché stonky i listy a vyjměte hlízy ze země.

V dobře větrané místnosti je nechte dostatečně uschnout a zbavte se všech hlíz napadených hnilobou nebo plísní. Po týdnu až dvou zbavte hlízy suchých šupin a vložte je do dřevěné bedýnky vyložené slámou nebo hrubšími pilinami. Takto je uskladněte v místnosti se stálou teplotou kolem 5 až 10 °C.

