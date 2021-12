Proč přidávat ke kořenům pokojovek med? Je to nejlepší hnojivo i ochrana

Chcete, aby vaše rostliny rychle rostly? Podpořte je stimulátory. A nemusí to být jen ty komerční! Jedním z nich je i med, který funguje jako skvělý „růstový hormon".

Věděli jste, že med může obsahovat enzymy na podporu růstu kořenů v rostlinách? Ano, je to tak! Tento zlatavý zázrak musíte vyzkoušet. Skvěle jej můžete použít na řízkování. A nejen to. Má také úžasné antibakteriální, antiseptické a protiplísňové vlastnosti, které zachrání vaše rostliny před hnilobou a infekcí.

Med funguje jako kořenový hormon

Med milují nejen lidé jako skvělou pochutinu a sladidlo, ale mají ho v oblibě i rostliny. Dokonce má pro ně obrovskou škálu zdravotních výhod. Je to skvělé přírodní antiseptikum a má i antifungální vlastnosti. Obojí je považováno za jeden z důvodů, proč med funguje jako bezvadný kořenový hormon. Jedna polévková lžíce medu obsahuje asi 64 kalorií a 17 gramů sacharidů, z nichž většina pochází z cukrů. A tak rostlinám poskytuje potřebnou podporu, stejně jako nám lidem. Prostě rostlinám dodá energii. Kromě toho, že med urychlí rostlinám růst, zároveň dokáže ochránit řízky před bakteriálními nebo houbovými problémy, což jim pomáhá ke zdravému vývoji.

Med milují nejen lidé jako skvělou pochutinu a sladidlo, ale mají ho v oblibě i rostliny Zdroj: profimedia.cz

Vyrobte si medový elixír

Budete potřebovat pouze dvě ingredience, a to je 1 polévková lžíce (15 ml) medu a 2 šálky (0,47 l) vroucí vody.

Lepší je vždy med od včelařů, ten přináší nejlepší výsledky. Jestliže si jej pořídíte v obchodě, zjistěte si, jestli prošel pasterizací. Tomu se vyhněte, protože je zbaven prospěšných vlastností, které mají rostlinu podpořit v růstu. Některé prodejny však nabízejí i klasický „surový“ nebo „čistý“ med.

Rozmíchejte med s vařící vodou, jen med už nevařte a nechte směs vychladnout. Rozpuštěný med ve vodě nalijte do vzduchotěsné nádoby a než ji budete používat, skladujte ji někde mimo dosah světla. Tento elixír by vám takto měl vydržet až celé dva týdny.

Jak nadopovat řízky medem

Připravte si řízky rostlin, které chcete použít k zakořenění, dlouhé něco okolo 15 až 30 cm a seřízlé v úhlu 45 stupňů. Existuje několik metod, vyberte si tu vaši.

Jednotlivé stonky ponořte asi do třetiny a nechte působit cca 12 hodin. Poté rostlinky vyjměte a přeneste do sklenice, kde budou moci pustit kořeny, anebo je rovnou zasaďte do připravené zeminy.

Konec řízku namočte do neředěného medu a otáčejte jím tak, abyste kolem něj vytvořili tenkou vrstvu. Poté jej zasaďte do pěstebního substrátu.

Také můžete nejprve řízky namočit do vody, pak je obalit ve skořici, a nakonec vložit do medu. Skořice ještě více podpoří zakořeňování.

Aloe nikdy nezklame, a to ani v tomto případě. Pouhých 10 kapek čerstvé šťávy stačí na to, aby stimulovaly růst kořenů u řízků květin nebo bylinek. Zdroj: profimedia.cz

Vsaďte i na obyčejné droždí

Velmi podobně působí i droždí, které dodá rostlinám potřebné živiny. Vezměte půl lžičky sušeného nebo čerstvého droždí a smíchejte jej s litrem teplé vody. Připravenou nařízkovanou rostlinu ponořte asi do poloviny do směsi a nechte 24 hodin odpočívat. Poté stonek opláchněte a přemístěte do substrátu.

Šťáva z aloe nemusí být jen na popáleniny

Aloe nikdy nezklame, a to ani v tomto případě. Pouhých 10 kapek čerstvé šťávy stačí na to, aby stimulovaly růst kořenů u řízků květin nebo bylinek. A navíc aktivně zabrání případné hnilobě. Přibližně po týdnu od přidání první dávky aloe nakapejte do sklenice s vodou, v níž máte řízky, ještě jednou stejné množství a určitě se zanedlouho dočkáte zdravých kořínků.

Zdroje: www.balconygardenweb.com, www.laidbackgardener.blog, www.urbangardengal.com