Při řízkování rostlin použijte skořici a med. Tato metoda je téměř stoprocentní

Chcete si na jaře namnožit svou oblíbenou pokojovku nebo keř? Oblíbenou metodou je řízkování. Jeho problémem je však fakt, že ne vždy dojde k zakořenění. Skořice a med však tento zádrhel lehce vyřeší.

Směs skořice a medu funguje jako kořenový hormon. Obsahuje totiž enzymy, které podporují růst kořenů. Má také antibakteriální, antiseptické a protiplísňové vlastnosti, a proto jsou řízky chráněny před hnilobou a infekcí. Podle studie zveřejněné na University of Hawaii Extension byla provedena řada experimentů s cílem zjistit účinnost medu jako kořenového hormonu ve srovnání s komerčními kořenovými hormony dostupnými na trhu. Zjistilo se, že med se s těmito produkty může bez obav srovnávat. Milovníci ekologie tak mohou tuto voňavou a sladkou alternativu na své rostliny v klidu použít.

Směs skořice a medu funguje jako kořenový hormon Zdroj: artproem / Shutterstock.com

Jak na to?

Budete potřebovat:

Malý talířek

Čistou lžičku

Med a skořici

Květináč, kam řízek zasadíte nebo sklenici s vodou

Samotný řízek

Čistou lžičkou naberte med a nechte ho překapat na talířek. V poměru 1:1 přidejte skořici a pořádně zamíchejte, aby se ingredience spojily do pasty. Nyní jen ponořte konec řízku do pasty a pořádně ho obalte. Do připraveného důlku v hlíně řízek zasaďte a hlínu přihrábněte, aby byl vztyčený.

Pokud budete řízek vkládat do vody, počkejte 2-3 minuty, aby se pasta spojila s rostlinnými vlákny a ihned se neomyla.

Aby bylo řízkování úspěšné, nezapomeňte rostlinku zalévat. Zemina by se měla udržovat vlhká. Nové kořeny by se měly objevit po 5-10 dnech. V tuto dobu snižte interval zalévání. Jakmile bude mít řízek pevné a delší kořeny, můžete ho přesadit z vody do zeminy nebo, pokud jste zasadili do jednoho květináče více řízku, přesadit je do jednotlivých nádob.

Skořice skvěle funguje také na problémy s houbami Zdroj: Shutterstock.com / Stas Walenga

Jak jinak použít skořici?

Skořice skvěle funguje také na problémy s houbami. Můžete si z ní vyrobit domácí postřik. Stačí smíchat trochu skořice s teplou vodou a nechat ji přes noc vyluhovat. Poté vodu přes jemné síto nebo kávový filtr přefiltrujte a nalijte do rozprašovače. Roztokem postříkejte stonky, listy a půdu rostlin, které s houbami bojují.

