Vypěstujte si svůj medvědí česnek: Nastala ideální doba na jeho výsev a výsadbu

Chcete si vypěstovat svůj vlastní medvědí česnek? Můžete, žádný problém! V dnešním článku se dozvíte jak na to. Vysejte ho klidně ještě dnes!

Máte na zahradě stinný a vlhký kout? Vysejte si tam zázračný medvědí česnek! Má nespočet pozitivních účinků na naše tělo a jeho pěstování není nic složitého. Semínka hoďte klidně třeba i jen do květináče.

V posledních letech opět stoupá jeho oblíbenost, lidé si předávají na sociálních sítích informace o aktuálním výskytu a vydávají se na sklizeň.

Medvědí česnek patří mezi vytrvalé byliny, narazit na něj lze kolem potoků či ve vlhkých lesích.

Na území České republiky rozlišujeme dva poddruhy – česnek medvědí český a česnek medvědí ukrajinský.

Vyrazit s košíčkem na něj lze brzy na jaře.

Medvědí česnek bychom neměli trhat v chráněných lokalitách. Zdroj: Iva Vagnerova / Shutterstock.com

Účinky medvědího česneku

O česneku se tvrdí, že má silné účinky a lidé ho berou jako přírodní antibiotikum, to lze říct i o česneku medvědím. Stejně jako ostatní druhy česneku, obsahuje látku allicin. Ten vám podá pomocnou ruku při chřipce, angínách, průjmech, nachlazení nebo při dýchacích problémech. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, dále pak obsahujde železo a nezanedbatelné je i množství vitamínů A, B1 a B2.

Na co si dát u medvědího česneku pozor

Jistá záměna při sběru může vzniknout s konvalinkou, když ještě rostlina nemá květy. Bezpečně ale česnek poznáte při rozemnutí listu mezi prsty - dýchne na vás typická česneková vůně.

Nemálo lidí má problém se žaludkem a česnek nesnesou ani v malém množství.

U někoho se může vyskytnout alergie, která může mít velice silný průběh.

Medvědímu česneku se nejvíce daří ve vlhku a stínu. Zdroj: shutterstock.com

Co z medvědího česneku trhat

Z tohoto česneku se sbírají zejména listy. Ty můžete trhat do doby, než rostlina začne kvést, což je v různých koutech ČR v jiný čas. Uvádí se, že se květy objevují zhruba začátkem května.

Jak na pěstování medvědího česneku

Česnek se dá množit semeny nebo cibulkami. Ideálně vysejte semínka nebo vysaďte cibulky do polostínu, v období od května do listopadu, ale nejideálnější čas pro semínka je právě teď! Měsíce září, říjen a listopad vám budou hrát do karet.

Na jedno místo vždy vysejte alespoň 5 kusů semínek. Cibule dávejte asi 5 centimetrů do země, semínkům stačí centimetr. Bude se jim dařit poblíž opadavých stromů, ve vlhku.

Pokud chcete mít medvědí česnek na terase nebo balkoně v květináči, není problém. Myslete jen na to, abyste mu vytvořili dobré podmínky, což znamená – hojně zalévat.

Pesto z medvědího česneku s bylinkami je vynikající třeba na těstoviny. Zdroj: shutterstock.com

Jak česnek uchovávat

Samozřejmě je nejlepší užívat listy čerstvé, ale to lze pouze určitou krátkou část roku. Lidé ho zamrazují, připravují z něj pastu, tinkturu, bylinkové máslo nebo ho nakládají do oleje.

Po celý rok můžete sáhnout do mrazáku a připravit si lahodné rizoto, polévku, přidat ho do vaječné omelety, anebo vyrobit pesto.

Rada na závěr (spíše pohled na věc): je lepší si medvědí česnek vypěstovat doma a nedevastovat kvůli němu zjara naše lesy. Lidé jsou v posledních letech jako šílení a vydávají se na „lov“ medvědího česneku ve velkém, bez ohledu na spoušť, kterou po sobě v lese často zanechávají.

