Jak pěstovat meloun a jak poznat, že je už zralý?

Meloun patří mezi nejoblíbenější ovoce. Jakmile se objeví na pultech, víme, že se zima už letos nevrátí. Jak si ho vypěstovat doma?

Vodní meloun pochází z Afriky a údajně se poprvé urodil na poušti Kalahari. Už před 5000 lety jej konzumovali staří Egypťané. Důkazem jsou hieroglyfy na zdech starověkých budov. Ovoce bylo tak oblíbené, že jej panovníci dostávali jako královský dar na cestu za posmrtným životem. Do Evropy se dostal meloun přes Čínu. Cukrový meloun pochází z území dnešního Íránu, Arménie a přilehlých států.

Druhy melounů

Melouny dělíme na vodní a cukrové. Oba dva druhy známe z obchodů i z restaurací. Vodní melouny mají červenou dužinu, černá zrníčka a zelenou kůru. Melounů bez pecek se nemusíte bát. Nejsou geneticky modifikované. Jsou vyšlechtěné křížením melounu s 22 chromozomy a melounu se 44 chromozomy. Cukrové melouny jsou žluto-zelené s oranžovou dužinou. Nejznámějšími odrůdami jsou Gaia, Cantaloupe, Honeydew a Piel de Sapo.

Pěstování melounů

Toto ovoce potřebuje slunečné stanoviště a teplo. Pokud však bydlíte na severu Čech, i vám se může podařit vypěstovat sladký meloun. Záleží jen na správné odrůdě. Nejspolehlivější jsou rané odrůdy vodního melounu Sugar Baby nebo Zobor F1 či cukrového melounu Solartur. Rané odrůdy všeobecně dozrávají i ve vyšších nadmořských výškách a jsou méně náročné.

Příprava pozemku na pěstování melounů

Příprava pozemku začíná již na podzim. Stanoviště by mělo být slunné a mělo by směřovat na jih. Nevybírejte takové místo, na němž byly v předchozím roce pěstovány tykvovité rostliny. Meloun patří do stejné čeledi, takže je náchylný na škůdce a choroby, jež mohly zůstat v půdě. Zeminu zryjte a zapracujte do ní chlévský hnůj nebo kompost. Jakmile se na jaře trochu oteplí, prokypřete ji a odstraňte plevel.

Předpěstování

Můžete si koupit sazeničky nebo si rostlinu předpěstovat ze semínek. Výsev provádějte koncem března. I semena melounů mají ráda teplo. Optimální teplota pro klíčení je 22 °C. Semena vysévejte do sadbovačů nebo do květináčů po cca 2-3 kusech do hloubky 1 cm. Do dvou týdnů by měla začít klíčit. Po „třech zmrzlých" je můžete přenést na finální stanoviště.

Přesazení melounů

Do jedné jamky vysaďte dvě až tři sazenice a zasypte je po první listy. Rostlinám nechte místo přibližně 2x2 metry. Z půdy můžete vytvořit i jakousi misku, která se při zálivce naplní vodou. Půdu pod rostlinami zakryjte černou textilií. Bude přitahovat sluneční paprsky a večer uvolňovat teplo. Udržuje také vláhu a zabraňuje růstu plevelům.

Jak melouny hnojit

Meloun je Otesánek v tom pravém slova smyslu. Má neustále hlad a žízeň. Čím více živin mu dopřejete, tím lépe poroste. Nevadí mu ani nadbytek dusíku. Přihnojovat začínejte v době, kdy rostliny řádně prokoření do půdy. Nahrňte pod ně kompost nebo organický hnůj. V době růstu a kvetení můžete použít i zálivku určenou na rajčata.

Jak melouny zalévat

Déšť tomuto ovoci nestačí. Jelikož vodní melouny obsahují až 92 % vody, je nutné je zalévat alespoň jednou týdně. Největší nároky má rostlina v době květů a tvorby plodů, tedy od začátku července. Pokud je horké a suché léto, zavlažujte je 4krát týdně odstátou vodou. Zálivku provádějte večer.

Jak poznat zralý meloun

Melouny mají vegetační dobu 130-150 dní. Plody se sklízejí koncem srpna a během září. V té době již plod neroste a stopka zasychá. A jak poznat, že je meloun zralý? Spoléhejte se na své smysly. Mimo seschlé stopky je důkazem zralosti žlutý flek na spodní části plodu. Po zaklepání by měl plod dunět a když jej v ruce stlačíte, měl by vrzat. Cukrový meloun výrazně voní a kolem stopky má popraskanou slupku.

