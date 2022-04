Semínka z melounu nevyhazujte, ale zasaďte: Snadno doma předpěstujete sazenice

Vypěstovat si na zahrádce vlastní meloun je snem mnoha zahrádkářů a rozhodně není nesplnitelný. Potřebujete hodně tepla a vody. Poradíme vám, jak si meloun vypěstovat ze semínka.

I když Češi dávají přednost melounu vodnímu, cukrové melouny jsou rovněž báječné a zdravé. Pěstují se stejně, ten cukrový má pouze o nějaký ten týden delší vegetační období. Pro pěstování potřebujete podmínky stejné jako na jihu Evropy ve Středomoří. Melouny potřebují horko, teplo, vlhko a dostatek vláhy. Pěstovat melouny u nás venku si troufnou pouze někteří zahrádkáři na jihu Moravy, ostatní potřebují skleník.

Vodní meloun s červenou dužinou je u nás nejoblíbenější Zdroj: Profimedia

Meloun Cantaloupe patří mezi cukrové melouny. Zdroj: Profimedia

Semínka potřebují teplo

Melouny si můžete předpěstovat jednoduše ze semínek. Pokud jste si je schovali z loňského léta, je to skvělé, nicméně už i nyní v obchodech určitě koupíte některé druhy melounů, jejichž semínka můžete použít. Vhodným řešením je i nákup semínek v obchodě, budete mít tak větší jistotu dobré úrody. Nejoblíbenější jsou meloun Cantaloupe se sladkou oranžovou dužinou, meloun vodní a jeho další odrůdy, meloun medový nebo meloun Galia. Připravte si kelímky od jogurtů nebo sadbovače, naplňte je substrátem a do důlku vložte do hloubky 1 cm asi 3 semínka. Přihrňte a pravidelně zalévejte, ideálně rozprašovačem. Někteří odborníci doporučují vysévat semínka do rašelinových tablet, které jsou přímo k tomu určené. Melounová semínka potřebují k vyklíčení minimální teplotu 18 °C, nejlépe pak kolem 20 °C i více.

Vzrostlé sazeničky můžete sázet ven, nejlépe do skleníku nebo pařeniště. Zdroj: Profimedia

Do skleníku nejlépe

Kdy se můžete těšit na první zelené rostlinky? Zhruba za 3 týdny, když pak trochu povyrostou, můžete je vysazovat do skleníku. Nezapomeňte však, že sazeničky jsou velmi citlivé na kolísání teplot, potřebují hodně světla a tepla, stejně jako lehkou a kyprou půdu s dostatečným množstvím živin. Připravte jámu, do které navrstvěte kompost nebo hnůj, vsaďte sazenice po dvou až třech a zasypte stonky po první listy. Kolem sazenic vytvořte ze zeminy val, který pomůže zadržet vodu, kterou pak po celou dobu dodávejte rostlinám pravidelně, a to každý den menší množtví. Dvakrát týdně pak půdu kolem zalijte hodně, na jednu rostlinu až 10 litry vody.

Melouny se ve sklenících často pěstují vertikálně, ušetří to mnoho prostoru. Zdroj: Profimedia

Opylení je na vás

Na začátku letních měsíců vás melouny za vaši péči odmění květy, venku je opylí hmyz, ve skleníku ale musíte zasáhnout sami štětcem - z tyčinek přeneste pyl na bliznu. Na sladké a šťavnaté plody se můžete těšit na konci léta.



