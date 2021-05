Znáte jahodový špenát? Má vynikající chuť a pěstovat ho můžete i na balkoně

Známe klasický špenát, který proslavil Pepek námořník. Připravujeme ho buď z celých lístků nebo jako pyré. Chutný je i „špenát" z kopřivy nebo bršlice. Existuje však další, zapomenutá rostlina s názvem jahodový špenát. O co jde a jak ji pěstovat?

Jahodový špenát

Merlík hlavatý (Chenopodium capitatum) neboli žminda hlavatá či jahodový špenát nemá s jahodami, které tak milujeme, nic společného. Pyšní se pouze červenými plody, které vypadají jako něco mezi jahodou a malinou, chutnají jako šťovík a ve větším množství jsou mírně jedovaté. Jahodový špenát je jednoletá rostlina přibližně 60 cm vysoká. Pochází buď ze Severní Ameriky, Aljašky či Kanady. Zajímavostí je, že v Evropě se jako planá rostlina téměř nevyskytuje. I tak si našel cestu na naše talíře.

Merlík hlavatý v kuchyni

Velmi lehce se totiž pěstuje i za oknem nebo na balkóně. Má rád hlinitou a propustnou půdu, jež je bohatší na živiny. Obsahuje vysoké množství minerálních látek jako je draslík, vápník, hořčík, a vitamíny B, C a provitamín A. Konzumují se především listy za syrova jako salát nebo z nich lze připravit nádivku, špenát či polévku.(Zdroj: https://theses.cz/id/i45hfp/zaverecna_prace.txt) Bobule se konzumují syrové nebo vařené. Můžete si je dát do jogurtu nebo ranní ovesné kaše. Semena jsou malá a hořká, ale pokud je namočíte přes noc a důkladně opláchnete, měly by se odstranit všechny sponiny.

Jak jahodový špenát pěstovat

Jahodový špenát snáší dobře chladné počasí, proto ho můžete sázet i brzy na jaře. Listy budete sklízet až do léta, kdy se k nim, v tomto ročním období, přidají i bobule. Vyhovuje mu slunné stanoviště, ve stínu moc neprospívá. Semena zasaďte cca 2,5 až 5 cm od sebe do truhlíku nebo řádku o délce kolem 40 cm. Kromě pravidelného zavlažování nepotřebuje žminda žádnou velkou péči. Kontrolujte však, zda ji nenapadli škůdci. (Zdroj: https://www.gardeningknowhow.com/edible/herbs/strawberry-spinach/growing-strawberry-spinach.htm)

Pěstování vlastních rostlin ze semen

Semínka merlíku hlavatého lze koupit už za 22 korun. Je to tedy ten nejekonomičtější způsob, jak si přidat exotického amerického domorodce na zahradu nebo balkón. Některé druhy nepotřebují k nastartování klíčení žádnou předběžnou úpravu. Některá semena však musíte „probudit" z vegetačního klidu. Většinou se provádí formou studené stratifikace. Vždy se ale řiďte informacemi na obalu. Jahodový špenát se množí vysáváním, pokud tedy chcete, aby vám vyrostl i příští sezónu, nechte ho vypustit semena. Mateřská jednoletá rostlina zahyne, na jejím místě však vyrostou její potomci.