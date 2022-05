Pěstování meruněk: Jak na to a jaké jsou nejlepší odrůdy

Češi jsou milovníky meruněk a k jejich zahradám tyto stromy neodmyslitelně patří. Dozrávají za slunečného léta a dají se z nich dělat všemožné lahůdky. Meruňky jsou navíc velmi zdravé, tak se pojďme podívat na to, jak je správně pěstovat.

Léto se pomalu blíží a my už se nemůžeme dočkat, co vše nám letos zahrada nabídne. Jistě se těšíte i na meruňky, které jsou oblíbené už od nepaměti. Jejich sláva patří až do staré Číny, ale i do Indie, kde se vyšlechtilo několik odrůd. Dnes je milujeme i u nás.

Jde o ovoce, které dozrává postupně, tudíž se dá zpracovávat na etapy. Z meruněk můžeme připravit skvělé sirupy, džemy, zavařeniny, koláče i sladká jídla.

Sušené meruňky jsou skvělým zdrojem vlákniny. Zdroj: Profimedia

Meruňky příznivě působí na lidské zdraví

Meruňky jsou navíc velmi zdravé. Posilují imunitu, snižují hladinu cholesterolu, zlepšují krevní obraz i zrak a pomáhají při léčbě chudokrevnosti. Posilují taktéž nervový systém a působí proti únavě či nespavosti. Skvělé jsou také, pokud vám natékají nohy. Mějte je tedy po ruce na všechny delší cesty.

Jak ale takovou meruňku vypěstovat. Je to sice složitější, než u ostatních ovocných stromů, ale dá se to zvládnout. Stačí jen dodržovat správné postupy. Stromy vyžadují chladnější počasí, ale na jaře jsou choulostivé na mráz. Ten je pro květy nebezpečný. Při dozrávání plodů je důležité teplo. Není tedy žádná legrace najít meruňkám to správné místo na zahradě.

Zralé meruňky se dají zpracovat mnoha způsoby. Zdroj: Lipik Stock Media / Shutterstock.com

Nejčastěji se roubují na podnože švestek nebo broskví

Meruňky preferují spíše sušší půdu lehčího typu. Těžká půda by totiž příliš zatěžovala kořeny meruněk. Pro tento ovocný druh je nejvhodnější pěstování v nadmořských výškách kolem 350 m n.m., s průměrnou roční teplotou kolem 8,5 °C.

Meruňky jsou bohužel také náchylné na plísňové choroby. Je tedy nutné je pravidelně kontrolovat a popřípadě škůdce zničit. Prořezávání se provádí každý rok na konci léta. Meruňky, které se neošetří řezem, mají tendenci předčasně zasychat.

Nejlepší odrůdy meruněk

A jaké jsou ty nejlepší odrůdy meruněk? Podle toho, z jakého hlediska to vezmeme. Vůči chorobám je velmi odolná Leskora, Veecot, Vestar a Vesna. Pokud vybíráte podle vzrůstu a hledáte malý stromek, vsaďte na Bergemon. Jestli je pro vás vhodnější střední velikost stromu, zakupte Darinu, Karolu nebo Leskoru. Velký strom vás čeká v podání Vestar nebo Maďarské meruňky, která je nejlepší do kompotů. K přímé konzumaci jsou zase nejvhodnější odrůdy Darina, Lejuna, Leskora či Vesna.

